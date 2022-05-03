五一勞工節剛過，除了國內新冠肺炎疫情持續失控之外，當屬台鐵的大罷工最受國人關注。自台鐵工會發起5/1不加班的活動後，交通部一方面用「台鐵改革刻不容緩」，另一方面又不亟思溝通處理方案，頻頻透過媒體用「勿造成民眾不良觀感」來綁架台鐵工會，最後更用可笑至極的「類火車」來進行5/1接駁，更顯現民進黨政府就是大內宣、愛作秀罷了！

首先，在台鐵國營化改革的部分，過去因為「資產」、「負債」、「營運盈虧」的部分都未能達成共識，導致台鐵公司化一再延宕，不管是行政院版或工會版都位處政府角度及工會角度的極端，要達成共識本就很難，但這次行政院的台鐵改革方案既然是以「營運安全」為前提，理當加強著墨，卻沒想到此次院版仍是只看重資產處理、公司化之後的人事。此種以「利益」為出發點的改革，別說台鐵員工，就連一般民眾也很難接受。

再者，為了因應此次台鐵罷工，交通部特別提出所謂「類火車」疏運方案，說穿了就是協調客運、遊覽車「接駁」，過去雙鐵遇到重大事故時，也都有協調車輛調度接駁，這次的接駁方案並非完全替代火車，更有許多假日大站（如福隆站）根本就沒有車班，如何能說是類火車？更可笑的是竟有眼尖網友發現引導人員還拉布條顯示「類火車乘車處」，除了可笑更是悲哀！

可笑布條的起源是為了這次的「類火車」，交通部竟派「公務人員」輪班至各車站協助引導，還要求輪班者要協助拍照者「引導」、「取景」，藉以營造類火車的「暖心服務」，更要求輪班者須交回照片存檔做後續處理，又是一場政府大秀！

交通部寧願另外調派公務人力作秀，也不願意在事前做預防處理、溝通台鐵，這樣的態度對照民進黨「勞工是心中最軟的一塊」格外諷刺。而換個角度也如同他們自己所說「改革的列車已經啟動，不能回頭」，這種強橫的態度，再看之前勞基法改革爭議，不就是因為勞工在民進黨心目中真的很軟、軟到沒地位嗎？

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