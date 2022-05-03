台鐵工會五一停駛不加班，造成民眾出行、返鄉交通不便，更被蘇貞昌打成全民公敵，但當綠營、綠媒、1450群起撻伐台鐵員工之際，難道其中沒有任何貓膩、隱情和冤屈？

台鐵員工集體罷工所求為何？是為抗議台鐵公司化草案未落實安全管理。工會早已表明完全不反對公司化，只是蔡政府規劃的公司化版本，就是不受現有法律規範，而能將精華土地變賣或租用給企業財團，美其名是清償台鐵債務，但大家都心知肚明，不排除有更多利益輸送的可能，光一個南港調車場的都更就值1000億，台鐵遍佈全台有多少這樣的土地？

連PTT也有人指出，公司化後台鐵新增19位董事，就連護國神山台積電也都才10位董事而已，台鐵居然需要19位，究竟是為什麼呢？還不是排排座、吃果果，政治酬庸的位置多多益善，可以犒賞自己人。

台鐵需要安全，台灣人民需要交通保障，但打開公司化草案，裡面幾乎沒有針對安全來規範，倒是董事會和土地利用寫的清清楚楚。簡言之，有了土地，財團財閥笑呵呵，台鐵公司以後還要和政府租用車站、軌道路線，一頭牛扒兩層皮，更是苦哈哈，這就是交通部所謂的永續經營？

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