俄羅斯對烏克蘭發動的「特別軍事行動」，已經持續了兩個多月，仍然沒有停火的跡象；很多政治評論家認為這次俄烏交戰最大的贏家是美國，這種觀點在短時間內是對的，但往更長的時間去推測卻不一定。

美國是目前俄烏衝突的贏家，是因為它利用烏克蘭為代理人戰爭，挑動了歐洲小弟們對俄羅斯的恐懼神經，再利用其本身的強大實力，表示願意為小弟們提供保護傘，威脅利誘之下，以「西方價值觀」為口號，完美的構成了對俄「統一戰線」。美國利用代理人戰爭，「死道友不死貧道」，避免了國內反戰抗議浪潮。美國利用本身的信息優勢，提供烏克蘭軍事情報，造成「俄羅斯」號旗艦被烏克蘭飛彈炮轟沈沒，一架俄羅斯最新型戰機也被擊毁。美國利用西方在輿論上的絕對優勢，發動對俄羅斯的新聞戰，如蛇島幾十名烏克蘭守軍英勇戰亡的消息（結果俄方曬出他們的投降照片），俄羅斯艦五百多人被炸死的新聞（結果俄方曬出他們受勳轉業的照片），「布查」俄軍屠殺平民事件的新聞特輯（結果西方媒體自己曬出一位漂亮妹妹，自己以為是作公益活動在其中扮演死人，而今復活的笑話）；總之，不管你信還是不信這類新聞，美國在鼓舞烏軍士氣和搶佔道德制高點上都得到了不錯的效果。歐洲眾小弟們在美國老大哥慫恿下，大量購買援烏的武器，讓美國軍工業大發戰爭財；由於戰局動盪的影響，大量美元從歐洲回流美國，為美國經濟注入了一股活力⋯。

俄羅斯「特別軍事行動」引起美歐四十多國的圍剿，發動五次制裁，一次比一次兇狠，想要把俄羅斯往死裡打，但沒想到的是俄羅斯「老神在在」，兵來將擋 ，水來土掩，借力打力，見招拆招，原來俄羅斯對於這些制裁把戲已經早有防範準備，俄羅斯早已利用自己本身在糧食、能源、軍工的巨大優勢，將自己建成了一座「末日堡壘」，根本不害怕制裁，反倒是它對制裁作出的反制裁卻讓美國的那些歐洲小兄弟叫苦連天。俄羅斯供應歐洲約40%天然氣，30%石油，三分之一的糧食，可以說是歐洲的「衣食父母」，如今歐洲卻要響應美國號召去制裁俄羅斯是不是有點「豈有此理」？

俄軍佔領馬立波之後，外長拉夫羅夫在新聞發布會上表示，俄羅斯的「特別軍事行動」，除了要在烏克蘭去納粹化，保持其中立，盧甘斯克和頓內茨克獨立以及克里米亞歸俄之外，另外一個最大目標是要終結美國獨霸的終極世界，透露出俄羅斯為了改造世界新秩序「揭竿而起」的決心，擺明就是要「革美國的命」；由拉夫羅夫在發布會上那種意氣風發的姿態可以看出「北極熊」要和西方玩真的，俄羅斯人也活用了中國人那句老話「打得一拳開，免得百拳來」，所以筆者認為這次的「特別軍事活動」，笑到最後的可能是俄羅斯，它將會是最大的贏家：

1.普京只派20萬名二流部隊，消耗一些陳舊的庫存軍備，便輕易的控制了烏東和烏南；烏克蘭有歐洲第二大的天然氣蘊藏量，全部在烏東，有歐洲第三大的煤礦出產量，九成也都在烏東。天然氣+煤礦的總價值+烏東的重工業價值，遠遠大於這次戰爭的花費，怎麼算俄羅斯都穩賺不賠。

2.歐洲嚴重依賴俄羅斯的能源和糧食供應，對俄羅斯制裁無疑是「自作孽不可活」；歐盟主席范德賴恩苦苦哀求普京放行黑海運糧船（理由是：晚了會造成歐洲飢餓的人道危機），德奧義暗地裏使用盧布購買天然氣，現在連美國的「鐵哥兒們」英國都忍不住了，公開宣示從5月起也將用盧布購買天然氣。「特別軍事行動」引發能源價格高漲，正是俄羅斯夢寐以求的事，每天出售能源的額外收入比戰場上的開銷大得多，歐羅巴的胳膊終究是抵擋不住俄羅斯的大腿，這埸「特別行動」拖得越久誰越倒楣，由前文已經看出了分曉。

3.從匈牙利、塞爾維亞等國親俄總統候選人勝出，法國總統馬克宏在最近的選舉中險些兒「陰溝裡翻船」，德國法蘭克福數千人在歌劇院前廣場高揮俄羅斯國旗，大聲高唱俄羅斯國歌⋯，都可以看出歐洲大勢所趨的端倪；當歐洲小弟們緊隨美國老大的好處縮水到了生死紅線之下時，可能都會對美國反水，美國不能不警惕，早一點收回對俄羅斯的制裁令，早一點命令烏克蘭傀儡接受俄羅斯的停戰協議，才不會重蹈覆轍，再次遭到阿富汗式撤退的那種羞辱。

4.俄羅斯以5000盧布兌換每克黃金掛鈎，徹底打破了美元霸權，美國失去了美元霸權就像一位勇士失去了其左膀右臂，命雖然沒有被俄羅斯革掉，但要再次以自己武功去一統武林的時代已經過去了，世界秩序從「終極」演變成「多極」的時代已經是指日可待了。

兩千多年前，孫子說過：「兵者國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」；筆者非常佩服中國大陸領導人在用兵方面的謹慎態度，沒有利用這次俄烏交戰之際對台灣發動閃電一擊，因為他們知道，多極世界終將來臨，美國要管世界吃喝拉撒的大小事，也會越來越力不從心了，與其早幾年武統，傷害同胞感情，還不如等晚幾年，利用本身那一「極」的影響力，到時候水到渠成，以「不戰而屈人之兵」和統台灣，豈不更好？

（作者為中美論譠社理事）

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