日前我們的外交部又幹了一件「破天荒」的事，那就是對退休大使徐勉生的指名批判。過去有許多退休大使，對當前的外交政策與作為提出針砭，從未看到外交部有像現在這樣，對徐大使指名道姓的批判，破了外交部的紀錄。想必是徐大使的文章，戳到了外交部的痛處。

被外交部點名批判「有失外交人員風範」的徐大使，因經常在媒體批判外交部的種種缺失，日前又以一篇「台灣援烏熱過頭」評論文章，終於讓外交部按耐不住、火力全開。平心而論，徐大使這篇文章的論點，完全是有憑有據、義正詞嚴，並無可議之處；關鍵一點就是「烏克蘭對台灣的態度一向極為冷淡，甚至堪稱不友好」。

外交部指出，徐勉生的評論不僅有違事實，也錯誤引用特定媒體未經查證的不實報導，其中一點應該是指徐大使敘述「外交部聲稱已於3月17日啟運由台灣民眾捐贈的650噸人道救援物資，但國內媒體卻指稱這些物資現在仍堆滿外交部地下室和桃機倉儲，不知如何送交烏克蘭」。

用膝蓋想也知道，這批極為龐大的救援物資，光是運費就要2.3億元，外交部卻只編列了1600萬元經費。請問外交部到底要如何運送出去？是已經籌措到經費了嗎？雖然已經開始啟運，但究竟已經運出去多少？是直接運送到烏克蘭並交到人民手中？外交部何不拿出證據讓我們看看？可千萬不要像去年衛福部買疫苗鬧出的笑話一樣。

外交部自民進黨執政以來所幹的「好事」和糗事還嫌不夠多嗎？姑且不論已經斷交了8個國家，從駐日本關西辦事處長蘇啟誠自殺冤死，而被監委江綺雯、仉桂美提出調查報告及糾正；「口譯哥」趙怡翔以31歲的年紀，就被派往華府代表處擔任政治組組長，結果未滿3年基本任期就打道回府；蕭美琴毫無外交資歷，竟能出任駐美代表；將原來美輪美奐的「雙橡園」花園整得不三不四；說要將「駐美國台北經濟文化辦事處」改名為「台灣代表處」，迄今連個影子都沒有。

依據《論語學而篇》而撰寫的「弟子規」有云：「聞過怒、聞譽樂、損友來、益友卻」，意思是「聽到別人說自己的過錯就生氣，聽到別人對自己讚美就歡喜。那麼壞的朋友就會包圍上來，好的朋友就會遠遠離去。」徐大使正是外交部的益友，因為他這位資深的退休大使，在告老還鄉後，大可颐享天年：但眼見不斷被糟蹋的外交部日益墮落下去，願意不厭其煩的提出批評與建言，真是難能可貴。

徐大使學有專精，是極為資深的外交人員，曾歷經外交部人事處副處長、外交及國際事務學院副院長、駐海地大使、非洲司長及歐洲司長，對我國的外交工作是有重大貢獻的人，也是外交部的瑰寶和重要資產。外交部的反應，應該是受到吳部長，甚致更高層官員的指示，底下的幹部才敢對老前輩如此放肆的開火。

相信許多退休大使及資深外交官們，都想像徐大使一樣將心中的不滿及對外交部的期許訴諸媒體。但相信他們都有一共同的感慨，那就是「我心已死、多說無益」，對民進黨政府「已不抱希望」。試問外交部長吳釗燮，是否曾邀請過退休大使們到外交部聚聚聊聊，除了表示關懷之意外，也誠懇的向他們請益，聽取他們的意見？

徐大使願意針對當前的外交政策提出建言或批評，相信他是抱著「愛之深、責之切」的想法，這是非常難能可貴的事，也是內行人才看得出來的缺失。外交部不但不受教，反而還提出批判，真是貽笑大方。

欣聞徐大使在知道外交部的激烈反應後，強調以後還是會繼續針對外交事務投書媒體。我們也期待徐大使未來仍舊可以抱持「秉春秋之筆、明善惡之辨」的精神，則外交部是幸、中華民國是幸！（作者為大學英文講師）

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