這下子華視大概真沒救了！

華視新聞台兩周內連續出包6次，第一次是跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」；第二次是「大屯火山爆發」；第三次將蘇貞昌官銜誤植為「總統」；接著又將美國球隊的隊徽搞錯；最近一次是將1萬多例的上海疫情多加上1000多萬例；就此結束了嗎？還沒哪！今（3日）天午間新聞標題竟然再次出錯，把總統名字誤植為「蔡EE」。

出了這麼多事，華視也僅僅以董總座走人止血，華視新聞台仍然把持52台不放，主管單位NCC主委陳耀祥說華視出錯未達關台程度；文化部長李永得更像是吃了燈草灰，只輕描淡寫地說「到立院來都是災難」，便船過水無痕。

好了！這次出包發生在總統蔡英文頭上了，事情依然會這麼雲淡風輕過去？那可不一定，過去社會上發生多少新聞事件，台鐵列車出軌；高雄城中城大樓失火、防疫工作失控、假新聞到處橫行……，小英總統關心過嗎？然而一名網紅透過變臉軟體販售「變臉謎片」牽扯到總統身上，馬上跳出來要求修法，說這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我。

傷害別人事小，可不能妨礙到總統身上，總統蔡英文變成了｢蔡EE｣，成何體統？

咱們就等著看華視這次怎麼收場吧！

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