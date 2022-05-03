本土疫情升溫，但還是有不少民眾買不到快篩。圖為天氣不佳，民眾仍撐傘排隊購買快篩。（黃子明攝）

自從4月中疫情指揮中心決定要「與病毒共存」之後，國內染疫人數就開始不斷飆升；到5月3日，一天就高達23139人，其中本土為23102人，境外僅37人。

半個月前到台灣出差的美國朋友告訴我，他住在旅館經過17天的「居家檢疫」，終於在今天可以踏出旅館，重獲自由、再見天日！

不過他心中一直有個疑問：為何在防疫已經鬆綁的美國、業已打完三劑，且在上機前也提供了三劑疫苗及檢疫陰性證明，結果進入疫情比美國嚴重的台灣，竟然要隔離檢疫17天！ 多數美國人在台灣沒有親友，又無法住進一般民宿，只能住在防疫旅館或普通旅館，住防疫旅館僅10天還要算11天的錢，17天下來的吃住費用近20萬台幣，比機票還貴！ 出差到台灣，將近一個月，除了上網，什麼事也不能幹，早知道就不去台灣了！

一般短期出差外國人，來台灣一週就回去了；如果要待上超過一個月，就會去找短期出租的房子。不會一直住在旅館幾個月，根本不符合經濟效益。

弔詭的是，生活在疫情比美國嚴重、染疫人數更多的本土國人，卻只要居家檢疫3+4天，令這位美國朋友怎麼樣也想不通，因此來問我。

疫情指揮中心這種作法，讓人不由得懷疑，是否把外國人當盤仔？ 非得住在昂貴的防疫及普通旅館17天，明顯的不就是在「照顧」旅館業者？

來自疫情紓緩國家的外國人，是否也應該比照國人，也只要住防疫旅館3天，然後移居一般民宿進行自主檢疫4天？ 對商務旅行的外國人而言，在旅館裡浪費了17天，金錢事還算小，耽誤了公務及寶貴的商機，那才是大問題！這樣做，只會逼著外國商務客放棄到台灣出差或旅遊，如果到了台灣住在防疫旅館只能上網工作不能出門，何不乾脆留在自己國內上網即可？

最近不少媒體提出質疑，為何國內的快篩劑、PCR檢測費用要比國外昂貴數倍？為何用唾液檢疫的快篩劑，指揮中心要獨厚某家特定進口商？ 如今要求外國人「居家檢疫」17天，難道就沒有把外國人當盤仔、對旅行業者進行利益輸送的嫌疑？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※