美國總統拜登4月底提出一個330億美元（下同）援助烏克蘭的預算，約合9760億元新台幣，要求國會通過，其中204億是軍事援助、85億為經濟援助、30億是人道援助，剩下的是用來協助美國增產糧食及開採戰略礦產。

我們先不談其他的項目，及先前歐巴馬、川普及拜登對這個國家的軍事援助，單看俄烏戰爭開打以來，華盛頓提供基輔對抗莫斯科的各項裝備和武器。

俄烏戰爭在2月24日開打，美國在3天內就提供3億5千萬元的反裝甲武器、輕型武器、各種彈藥、護甲及相關軍備。3月10日參議院通過提供烏克蘭各項援助的136億元援助案，其中國防的部分是65億元。

3月12日白宮又宣布對烏克蘭提供2億元的武器、軍事教育和訓練。武器主要是標槍飛彈及針刺防空飛彈，兩者在俄烏戰爭中立了大功，我國國防部目睹其攻擊的效能後，有可能會向美方再添購。

幾天後的3月16日，白宮宣布先提撥參議院所同意給予烏克蘭的65億元緊急預算中的8億作為軍援，項目包括2千枚標槍飛彈、1千枚輕型反戰車飛彈、800枚針刺防空飛彈、6千枚反裝甲火箭、100架無人機、數千枝槍械、2千枚彈藥、2萬5千套護甲及2萬5千頂頭盔。

4月1日美國國防部宣布提供烏克蘭總值3億元的各項軍備，包括雷射導引火箭系統、彈簧刀無人機、美洲獅無人機、反無人機系統、悍馬車、大小口徑非標準彈藥、夜視設備、熱顯像系統及光學用具、戰術安全通信系統、非標準機槍、商用衛星影像服務、醫療用品、野戰用具和零件等。

4月13日，針對烏克蘭軍隊開始反擊，美國第5度對烏克蘭進行軍援，總值同樣是8億元，但內容則包括了72輛自走砲、14萬4千枚自走砲彈、72輛戰術車、121架無人機、2台防空搜索雷達、300架彈簧刀無人機、500枚標槍飛彈、200輛裝甲運輸車、100輛悍馬車、11架直升機、海岸防衛無人載具、防護生化，以及核武的系統、醫療器材、鋼盔、防彈衣和雷射測距望遠鏡等。

上個星期，拜登提出了330億美元的援助案，涵蓋了國會先前曾提出「增加撥款法案」的136億元在內，其中軍事援助的部分占了204億元。如果國會通過拜登的請求，自開戰以來，姑且不計算經濟和人道的援助，美國對烏克蘭提供的軍援將高達230多億元，等同我國近兩年的國防預算，而這僅是裝備、武器、和彈藥的部分。

拜登當然希望透過這些軍事援助，讓基輔的澤倫斯基政府可以持續消耗俄羅斯的軍力。如果美國願意透過軍援烏克蘭達到弱化俄羅斯的目的，台灣作為美國想要圍堵一個比俄羅斯更強大的中國之棋子或馬前卒，我們為何要編列如此龐大的軍費，購買用來嚇阻中國武力威脅的各項軍備？如果大家詳細檢視這份清單，不難發現一些是我國國防專家認為應當要添購者，部分則是過去我們嫌美國的報價過高者，有些則是我國已有生產，但不排斥同時擁有美國製造者。

如果台灣和烏克蘭對美國的國防安全利益考量類似，華府願意贈送烏克蘭如此多的軍備、武器和彈藥，我們是否可以要求「身兼陸委會主委、國安會秘書長、國防部長」的外交部長吳釗燮，向美方表達扮演同樣嚇阻功能的台灣應有之權益，如果不能免費贈送我方需要的軍備，至少應有5折的優惠才是！

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）