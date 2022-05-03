儘管西方媒體號稱言論自由，追求真相，持平報導，如果是這樣，世界許多問題的結果就不會與他們所推斷的相反。為何如此？因為他們只報導對手的不利面，對於本身的不利面不是刻意不提，就是一語帶過，不痛不癢。

以俄烏戰爭為例，西方傳媒一直強調俄羅斯經濟將付出慘重代價，民生困難，終將導致內亂以及最高領導人的更替，卻很少提西方將付出什麼代價。俄羅斯的經濟依賴重要能源、金屬和糧食的出口，這可不是什麼第三世界廉價球鞋、成衣和百貨商品，而是工業生產和基本民生所需。

如果俄羅斯突然中止對德國的天然氣供應，德國的工業將立刻癱瘓。即使是目前的緊張情勢，天然氣能源的價格已經高漲，生產的成本也跟著增加，意味著物品，包括民生產品價格也會攀升，如此就會導致通貨膨脹。事實上，目前西方已經出現通膨現象，如果情勢不緩和，只會加劇，人民的生活會變得更痛苦。

德國和法國都已經出現一些雜音，問說，他們還要為烏克蘭的戰爭付出多大代價？忍受生活痛苦的代價是否有一個極限？或者將永遠這樣下去呢？如果繼續下去，難道他們不會要求政府改變政策以避免他們繼續痛苦下去呢？民選政治的特點正在於選民只在乎眼前的。

美國政府刻意假裝這個問題不存在，嚴重的通膨已經導致美國人民對拜登政府極度不滿。俄烏戰爭遠在天邊，可是每天開門七件事柴米油鹽醬醋茶，卻是跑不掉的現實。事實上，現在各界對於民主黨在年底期中大選大敗，幾乎沒有懸念。俄羅斯掌握的能源出口是戰略物質，是賣方市場。儘管西方說要減少依賴，但說歸說，絕非一、兩年內可以解決的問題。

然而，美國總統拜登卻說，除非俄國撤出在烏克蘭所有的軍隊，包括目前在烏東所占領的地區，否則美國將不會接受任何其他的情況；美國只接受俄國無條件投降和撤兵，其他免談。問題是，俄國總統普丁講的剛好相反，要將特別軍事行動貫徹到底。因此，美國所實行的政策就是不斷推動彼此互傷的經濟制裁，不斷提供武器給烏克蘭，讚許他們抵抗俄軍的英勇犧牲，但美國又拒絕出兵。由於俄、烏雙方國力的差距是客觀的事實，結果就是烏克蘭繼續打下去，生靈塗炭，直到打到最後一個人為止。這是什麼高明的政策？

比較中立的半島電視台評論指出，現在比較符合地緣政治現實的主張，在西方媒體中遭到全面壓抑，發不出聲音。美國笑俄國在全面進攻1個多月失敗後，調整戰略集中在烏東，然而美國自己在阿富汗打了20年，才調整軍事戰略，全部撤回。其中美國軍官曾多次向上級反映：「不知道我們在這裡幹什麼？」所以俄國的軍事戰略調整比美國務實迅速得多，美國承認嗎？

由於西方媒體自我欺瞞的性質，俄烏戰爭的結果絕不可能如他們所說的，就像他們對伊拉克戰爭、阿富汗戰爭，甚至中國大陸受新冠肺炎的影響等，一開始所做的評估，都是錯誤的。我的看法是，俄烏戰爭在西方國家內部所激發的政治變化，必然先早於俄羅斯。這場戰爭必然會造成全世界的大重整，但絕不會是西方媒體所說的那樣。

（作者為資深媒體人）