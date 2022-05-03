台灣新冠肺炎的防疫問題，若將話匣子打開，大概三天三夜也講不完。每個人都有自己獨特的觀察角度，眾說紛紜，但無可否認的是，政府防疫決策影響每個人的生活，而個人在學校任教，亦有子女正在就學，所以對於校園防疫問題有比較深刻的個人經驗與感受。

學校一直是防疫關注重點，只要有師生確診，立刻成為媒體焦點，所以教育部屢屢給予各級學校「防疫指引」，要求照辦。但教育部的防疫指引就如時人所譏的「冷氣房決策」，根本無法實際執行，只不過就是假裝有在進行防疫而已。

就拿今天媒體報導的「台大安排確診生睡地下室帳篷」當例子，便可以知道教育部的防疫指引有多麼地不食人間煙火。要說台大漠視學生基本居住權利，逼學生在宿舍地下室睡帳篷，這就太汙衊台大校方了。台大會做出這樣的權宜之策，還不是被逼的嗎！

這對校園以外的社會大眾可能比較不容易理解，但對學校而言，我想不會有人非難台大的，我們只會一邊覺得台大很倒楣，另外一邊慶幸被爆料的是台大。那到底台大幹嘛要做這樣的「蠢事」？理由無他，教育部的防疫指引和不作為造成的。

依據教育部的防疫指引，學校應準備獨立衛浴設備的單人房間作為隔離之用，而且還不能在同一棟宿舍，必須要勻出整棟獨立宿舍。從防疫的角度來看，教育部一點錯都沒有，是高標準的防疫措施。但是問題在於，全台灣沒有一所學校能夠達到教育部所設定的隔離設施標準。如果非要符合教育部設立的標準，那學校要嘛，就是請目前住在宿舍裡面的同學全部暫時遷出，原本3到4人1間的宿舍房間，現在用在1個人的隔離上面；不然學校就得到外頭另找隔離空間。

如果認真一點，前者也是做不到的，因為姑且不論能不能請住宿同學共體時艱，事實上鮮少有學校宿舍是套房的，大多數都是共用衛浴。更別談要住在宿舍，但不需要隔離的同學暫時搬離宿舍，學生難道不會抗議嗎？當然會，而按照教育部現行指引，除中重症確診個案外，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，且輕症和居家隔離者以「返家」照護和隔離為原則。所以學校最合理的解決方案是「請需要隔離的同學返家」。但這時候教育部又說「採自願原則，不能強制學生搬離宿舍」，請問學校應該怎麼辦？

學校一方面沒辦法清空宿舍用來隔離，另一方面又沒辦法讓需要隔離的學生返家，無奈之下，才會出現這種匪夷所思的「類隔離」。

別人容或還有對防疫措施陽奉陰違的，不過被教育部掐住喉嚨的大專校院，是沒人有膽子違背教育部防疫指引的，只會盡力配合。所以問題的核心就在於教育部到底是怎樣看校園防疫隔離的，是發出防疫指引就當成教育部有做事，還是真的有用大腦思考過應該如何進行校園防疫隔離？

還記得4月21日的時候，教育部長潘文忠說；「會去了解個別學校的處置，『先前也告知學校可用獨立空間防疫』，下周還會召集各大學防疫長討論校園防疫措施。」然而5月3日，台大爆出隔離學生在宿舍地下室住帳棚的事情，我們還不清楚潘文忠這句話的意思嗎？誰逼學生睡帳篷，很清楚了吧！

（作者為淡江大學國際事務學院院長）