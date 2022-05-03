華視新聞台3日播報午間新聞時，將蔡英文總統誤植為「蔡EE」，短短2周內，華視新聞台已經6度出包，而且涉及的層級越來越高，新聞流程如此混亂、內部管理如此鬆散，這樣的電視台還有留下來的理由嗎？

3日華視播出劉任遠接任空軍司令的新聞，本應為「蔡英文總統親自授階」的標題，竟然被誤植為「蔡EE總統親自授階」，引發輿論譁然，甚至讓蔡英文成為街談巷議的笑柄，有網友說，總統應該會習慣這種「類字幕」啦！

華視新聞上月20日跑馬燈出現駭人聽聞的「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等訊息，不但讓不少民眾恐慌，也驚動國安高層關切。

為避免再次出錯，華視新聞乾脆取消了跑馬燈，豈料過了幾天，側邊訊息欄也出錯，華視新聞只好再取消側邊訊息欄，如今連新聞標題都出問題，而且還是把總統的名字都打錯，是不是華視以後播報新聞連標題都不敢放了？這樣一路錯下去，這個新聞台簡直已沒有公信力可言了。

連總統的名字都可以出錯，證明前面幾次連續出包後，華視的內部檢討只不過是虛應故事、得過且過，也證明NCC根本就沒有好好督導華視新聞台，一再放任的結果就是錯假不斷、政府蒙羞、社會不安。

作為台灣老三台之一的華視新聞台，累積了豐富的傳播經驗與資產，又是公廣集團的一員，如今卻得仰賴政府標案生存；NCC還把從中天新聞台搶來的黃金頻道給了華視經營，華視新聞台不但應該與時俱進，甚至有引領傳播環境的責任，不料，如今的華視卻因循苟且、破落退步。

這樣的電視台不如早點關了，免得哪天再出大狀況，NCC也不必扛得這麼辛苦！