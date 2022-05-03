民進黨的官，真好當。本應為民喉舌的國會，綠委不僅全面為施政護航，連監督政府與官員違法失職的監察院，似乎也放牛吃草，委員出席率創低，對於政府防疫的種種荒腔走板，完全視若無睹，更傳院長也不務正業，反而對阿扁前總統國務機要費修法除罪化的立法動員更加關心。但這些都比不上把什麼事都推給假新聞好用，施政不好就牽拖假消息造謠唱衰；不願接受輿論民意監督，一樣可以扣上假新聞的帽子，甚至可以大耍官威，不准大家質疑，否則動輒查辦。只有好消息，沒有壞消息的「太平盛世」，是真是假，民眾內心自然了然於胸。

農委會主委陳吉仲面對立委質疑農委會編列高於其他部會3倍的預算，委託華視進行社群媒體維運，竟回答「台灣假消息最多的部門在農業部門」以為辯護。陳吉仲會出此言，絲毫不讓人意外，2019年他在立法院即提案要求加重處罰故意散播影響市場農產價格的不實謠言，部分立委憂心箝制言論自由而反對。現在諸如農畜產品物價、飼料與肥料進口原料上漲，農產品外銷無門等，各界提出的建言與預先示警並非無據，陳吉仲卻總以假訊息一招回應，但恐只能遮掩一時，到頭來還是得面對真相。

陳吉仲當然不是蔡政府唯一這樣搞的官員，中央疫情指揮官陳時中，也經常以查辦恫嚇民眾。4月28日單日確診人數暴漲破萬，社群軟體早在中央疫情指揮中心公布官方確診數字前提前曝光確診數，對此陳時中馬上高舉新冠《特別條例》第14條，指散播疫情謠言可處3年以下徒刑或併科300萬罰金的大刀說要查辦。

但問題是根據該法，不是傳播訊息即可處罰，還必須符合「足生損害於公眾或他人者」之要件。只有約2000人數字之差的消息在破萬疫情之下，實在不知對公眾或他人有何損害之處，況且每日確診黑數恐怕更甚於此，政府卻小題大作，拿著雞毛當令箭，要民眾噤聲，心態著實可議。也難怪當媒體詢問中央和地方政府快篩試劑採購價格呈現巨大落差，而質疑可能的弊端時，陳時中又如膝反射式的動怒，並表示再傳此類假消息就以假訊息偵辦。但媒體的質疑並非不合理，陳部長據實回覆即可，何須出言恫嚇？

又各界質疑開放唾液快篩試劑是否獨厚高端副董事長所創的公司，陳時中的回答一如3+11政策是何人決策時那樣，相關官員說法前後不一，讓民眾一頭霧水。官員反覆的說詞經常才是假新聞的禍首，但蔡政府的高官不容各界質疑，對自己的錯更輕輕放下；但面對民眾訊息有誤差時卻放大檢視，拿大炮打小鳥，怎能令人心服。

日前美國聯邦參議員葛瑞姆訪台時，當面向蔡總統表達希望台灣購買波音787客機，面對媒體質疑，總統府與外交部否認「強銷」，但總統府相關中文新聞稿與現場中文口譯，有關購機的發言完全消失，這種抹掉真相的作法，不正是造假？

過去民進黨選舉，少了阿共就不會選；現在的官員，沒有假新聞就少了代罪羔羊，一切都是別人的錯，自己都沒錯。台灣是不是全世界假消息最多的地方，恐怕未必，但不願意見到真相，不願接受公眾監督的官員，肯定不少。假訊息若證實為惡意捏造，當然必須處罰，但政府恐怕更應該思考，為何在政府澄清後，民眾仍選擇相信假訊息？但這個答案絕對不是一個缺乏自省，或總是把所有問題都推給假訊息的官員所能想得透的，更不是一個自己常常製造假訊息的政府所願意了解的！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）