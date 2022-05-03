外交部最近啟動系列運動，卻不是令人振奮的外交出擊，而是撻伐新聞報導及評論，國安系統則是側翼掩護下，「認知戰」、「混合戰」、「在地協力者」的說法甚囂塵上，掩蓋了事實真相，扼殺了言論與新聞自由的普世價值。只是無論「大內宣」或「一言堂」都無法扭轉台灣外交困頓、對外關係話語權和主導權快速流失的事實。

不肯虛心受教只想大內宣

媒體本兼具「公共政策論壇」的角色與功能，是重大公共政策不可或缺的辯論平台，《中國時報》的「時論廣場」就是開放學者、專家及意見領袖表達個人見解、評論的公開園地，並歡迎各方回饋，充分表達不同意見，這個機制多年來運作順暢，也受到普遍重視。

令人費解的是，一貫強調理念價值與國際主流趨勢接軌的外交部卻逆向而行，最近連續批判學者與退休外交官有關外交政策的評論文章。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新日前投書指稱，4月中旬訪台的美國參眾議員訪團，警告台灣不要挑釁中國，外交部立即大動作駁斥他錯誤引述、扭曲發言，並提醒民眾「隨時注意中國假借代理人在台灣發動的認知作戰」。

此事爭議的焦點在參議院外交委員會主席梅南德茲在拜會蔡總統時表示，「我們不尋求與中國衝突，正如同我相信台灣也不尋求與中國衝突」。外交部指出，梅南德茲的談話沒有警告台灣的意思，而是在凸顯美國堅定捍衛民主台灣及中國專制政權蓄意破壞國際秩序的事實。在外交領域，一句話、一個現象引發不同認知或解讀實乃極為正常之事，外交部不允許學者專家的多元意見，卻恣意擴大解讀同樣文字，犯了邏輯誤謬，也凸顯了外交主其事者的權力傲慢與威權心態。

同樣地，前駐海地大使徐勉生發表「台灣援烏熱過頭」評論，外交部也立即回應該評論不僅有違事實，也錯誤引用特定媒體未經查證的不實報導，有失外交人員風範。兩岸敵意不斷升高，如何面對俄烏戰爭的衝擊，不但是國人最關切的議題，也是國際社會的焦點，各方論點迥異，是自然之事，外交部眼裡容不下一粒沙，還要專斷決定事實為何。至於指控作者有失外交人員風範涉及人身攻擊，更是等而下之，實不足取。

外交部連續3天抨擊媒體對美國議員「強銷」波音787型飛機的新聞更令人心寒，濫用國家機器打壓媒體已無下限。美國南卡羅萊納州聯邦參議員葛瑞姆訪台時當著蔡總統的面說，「我希望你們購買在南卡製造的波音787飛機」；回到選區，他更具體說明，希望台灣在未來幾周能決定採購24架價值80億美元的波音787飛機。

葛瑞姆強烈希望台灣購買波音787飛機，並刻意彰顯他的努力，都是白紙黑字不可否認的事實，至於是否屬於「強銷」則是見仁見智。但葛瑞姆在發表相關談話時，現場翻譯刻意略過這一句話，而事後的新聞資料中，有關波音飛機部分在中文新聞稿中「被消失」，英文新聞稿則予以保留，處處機關算盡。

熱衷對內管控對外無作為

美國國會議員爭取選區利益，甚至推銷選區產品實屬常態，如總統府與外交部一開始就以平常心公開處理，根本不會有任何爭議，癥結在於外交當局的僥倖心理及欲蓋彌彰的處理方式。整個事件被媒體報導後，外交部惱羞成怒，嚴厲指責報導言論惡意中傷，傷害台美情誼，並升高到中共推動認知戰或混合戰。而國安局長陳明通也指出，這是認知作戰的慣用手法，在地協力者是一定有的。民進黨對於外界的批判不思自我檢討，卻在沒有充分事證下，對別人扣上大帽子，打壓媒體運作，製造寒蟬效應。

外交部顯然更熱衷於管控內部言論，國家的聲譽受到傷害時卻是消極無作為。美國商務部發表聲明歡迎美國、台灣等7國成立「全球跨境隱私規則論壇」（Global CBPR Forum），其中卻使用「中華台北」，而非美國官方一貫的「台灣」，力挺台灣的聯邦參議員克魯茲看不下去，當面質詢商務部長雷蒙多，雷蒙多則兩手一攤回應，這是台灣自己簽署的名稱。民進黨不是一向以爭取「台灣」之名大聲呼喊嗎？這次怎麼啞巴了？而對此我涉外機構迄今也沒有任何回應。

民進黨再度執政大開民主倒車，主要手段之一就是透過掌控媒體，壟斷重大議題的話語權，進而形塑社會主流思潮。只是任何成功的外交政策必須要以凝聚國內共識為基礎，民進黨卻反其道而行，其所謂的民主理念價值只不過是裝飾品罷了。