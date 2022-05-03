台灣「快篩」到底貴還是不貴？看了許多新聞報導、官方說法、個人臉書，說法各異，似乎每種說法都能夠找到「佐證」，有的便宜，有的貴，甚至還有免費的。其實，貴還是不貴，並不難證實，只要將同一品牌在同一等級商店的價位加以比較，並衡量薪資所得，就可列表以見了。

陳時中將凡是便宜於台灣的「快篩」，都一律打成「假消息」，還揚言要依法究辦，倒不如認真一點，既然民眾有疑，就將具體的比較證據拿出來，衛福部人才濟濟，不會連這都做不出來吧？

台灣「快篩」的價格，從原來的300元，在蔡英文指示下，硬生生降到100元，這是怎麼一回事？我從來就沒搞清楚過；但降幅可以這麼高，等如是跳樓大拍賣了，那前此200元的暴利，究竟是誰賺走了？

一劑「快篩」100元，我一家四口，到現在是一劑都沒去買的，原因很簡單，如果疫情再蔓延下去，需要天天篩檢才能出門的話，一日400元，可是沒完又沒了的，高官貴人或許以為這是戔戔之數，可一般民眾卻未必能騰出這無底洞的開支。我現在有個很阿Q的想法，只要不出門，每天就可以賺100元，雖是杯水車薪，也算是聊勝於無，更且安全十足，似乎也是個不錯的點子。

當然，對我這個「無業遊民」來說，這不失為「自主應變」之道，但對每日都必須通勤的上班族而言，那就只能「自求多福」了。

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