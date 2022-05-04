15年前的歷史，與今天的火山爆發是息息相關的。

那大概是5月初，《聯合報》記者到新聞局電影處的辦公室找我，問：「你看了《228一甲子》沒？裡面的基隆大屠殺的畫面，是基隆嗎？」

他們找我，應是因為我對紀錄片熟，做過《大陸真相》、《六十分鐘》、《張學良世紀行過》。我說這我最熟，那是上海街頭，1949年5月底，湯恩伯部隊撤出上海前，槍斃共產黨人的影片。不但有清楚的影檔，我還有大幅的膠捲照。」

《Edgar Snow's CHINA》一書（圖：郭冠英提供）

剛好《Edgar Snow's CHINA》那本畫冊就在我書架上。我立給他看262頁的圖，圖邊解說是：「在城陷共黨之前，軍隊站衛在後，上海警察在街頭槍斃兩個政治犯。」

他大喜。我還告他這圖很有名，是影片定格，研究中國的人幾都看過，可說是最清楚的槍決照，打得頭髮都飄起來。我說該片亂扯的還不只這些，那些「基隆屠殺，人民街頭逃命」的鏡頭，是《中國的抗戰》（美國陸軍拍的《why we fight》）一片中，日本飛機在我松滬抗戰中投彈，上海人民在街頭逃躲的鏡頭。這更是廣為人知，怎會是基隆呢？那時基隆哪有那些高樓大廈呢？

《聯合報》就做了頭版頭條。（以下節錄）

【影片移花接木 三立228報導造假

聯合報／記者李志德／台北報導

2007.05.08

三立電視台3月初播出《二二八走過一甲子》專題，多次播放當街開槍行刑的畫面，旁邊還打出「血染基隆港、碼頭屠殺紀實」字幕。這個畫面，其實是國共內戰期間，國民黨軍人在上海行刑的情形，與二二八事件毫無關係，三立製作單位卻移花接木，誤導觀眾。

這部特別報導共有13集，由資深主播陳雅琳主持，播出時間是今年3月3日到7日。……除了訪談外，還有演員模擬演出。引發造假風波的是一段約20秒的黑白紀錄片：起先是幾名軍人從一輛卡車押下一名男子……內容駭人。

畫面出現了6、7次，做為主持人串場時的背景，其他都用在敘事中，例如講到國軍登陸基隆，「見人就抓，抓了就殺」，明顯的移花接木，誤導觀眾。

資深電視製作人陳君天表示，這段影片的內容不是二二八事件，而是國共內戰後期，1948年上海金融管制時，國民黨軍隊槍殺囤積居奇的商人或共產黨。】

註：金融管制殺人還是在1949年5月，是雷震辦的。

5月6日星期六，雷震日記：「上午11時至央行開會，決定維持大洋400萬之市面至下周一，因金價已提高，昨日拋金300條，略見低下。銀元定價問題，由金管局研究辦法。前日林崇墉見告，在揚子飯店有軍人領到大批洋頭後，將袁頭揀出，向商人換雜洋，並將所領部分，因軍隊有空額，以之調換美鈔與黃鈔，及以整箱鈔票換大洋諸事，已囑毛（森）局長去查辦。

今日毛局長槍斃黃牛局首領，故法租界之老北門一帶，下午銀元仍作400萬元，始終不敢提高，因懼被捕而處死也。今日經國見告，青島之劉安琪師長將青島之主和分子320餘人丟在海中，內有立委2名，此輩均為主張局和平者，經國頗贊成項辦法。舜生來函，囑將其黃竹生夫人設法移臺。渠函中並云渠之家眷有錢走路即無錢吃飯。

總裁今午……要離開了。

晚間方治在友人柳君處約餐，柳君為國泰製片廠之總經理，約來明星作陪客者不少，周至柔飲酒本不多而又胡鬧，聞說夜間11時戒嚴後出街，警察盤查生氣，結果送至警局。恩伯打電話，一面令警察，一面請其回家，蓋其時至柔生氣不願離警局也。」

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】