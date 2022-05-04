今年以來，主要亞洲貨幣出現的變化甚受矚目。市場傳出新台幣將重返3字頭之際，原本因出口貿易暢旺和俄烏衝突等因素，一度創下近四年升值高點的人民幣，近日大幅回貶，美元匯價回到疫情爆發前的水位；去年底前，因病毒引發市場動盪，吸引資金流入避險的日圓，由於日銀決定無限量購買債券、捍衛低利率，對美元匯價跌破130日圓，寫下2002年來的最低匯率。而持續性資金外流加上美國升息的衝擊，也讓香港聯繫匯率制度存廢再度引來討論。

中國大陸、香港與日本，與美國並列為台灣外貿核心四大地區，經濟部每月都要針對性的提出貿易統計結果分析，如今三地都面臨匯率震盪，乃至制度變革也開始檢討。當我們對新台幣從地表最強貨幣，到成為亞洲數一數二弱勢貨幣，變動之快速感到詫異之餘，更要留意上述地區金融面的變化，針對彼此之間交互影響的結果，擬具因應對策。

從背景來看，這一波不論日圓、人民幣貶值，或港元的承壓，都由美國聯準會（Fed）升息所引起，再由全球性的通貨膨脹與地緣政治變動推波助瀾。其中日本的處境最艱辛，先不討論日銀進退維谷的複雜原因，從結果觀察，日銀的政策對其他貨幣極具殺傷力，上周離岸人民幣對美元匯價的走勢，盤中一度急跌近600點，金融界分析原因，多指向是日銀採行寬鬆貨幣政策，日圓大貶所引起的效應。並因此擔心2012年間，也是日圓帶頭掀起的亞幣貶值競賽，是否重新上演，尤其人民幣會否捲入戰局。

人民幣4月間的表現呈現偏弱整理，曾於單周內累計跌點達2,000基本點，俄烏戰事以來，棄日圓而湧向人民幣的國際資金，似看走了眼，即使日圓傳統上避險貨幣的功能減輕，人民幣目前的表現也難以取而代之。

此時中國人民銀行的態度相當重要。人行外匯管理局於說明首季外匯情勢時，提出「人民幣匯率雙向波動增強、衍生產品指標沒有明顯的升貶預期」的說法，並引述IMF的統計資料強調，人民幣在全球的儲備占比達2.79％，「仍有進一步提升空間」。換言之，人行不認為短期的人民幣貶幅擴大，為失控的現象，匯率走勢隨行就市，隨著國際化腳步的推動，波幅將提升，且隨著世界各國風險意識的增強，對於外匯儲備偏好更多元化的配置，人民幣的重要性與日俱增，客觀上來看，波幅增加也須要予以容忍。

至於港元聯繫匯率的存廢問題，之所以再度被拿出來討論，一方面是因美元升息壓力巨大，資金出現流出跡象，港元市場價常態性在匯率下限區支撐，另一方面，則是隨著人民幣地位的提升，愈來愈多以人民幣交易的商品在港現身，最受矚目的是人民幣計價的港股，預計下半年上路。「準特首」李家超為此出面澄清，表達金融安全是重中之重的政策，沒有更動已運作多年的港元聯繫匯率制度的想法。

在可預見的未來裡，研判日圓仍朝向趨貶的方向走，觀察人民幣重點應放在於波幅放大的程度，港幣在維穩的大前提下，暫且不動如山。將上述的主要亞幣變化一併考量，對於新台幣的發展，我們除了關心由升轉貶的過程，設法趨吉避凶之外，應要有更多的想法，提供下列的建議做為參考：

第一是，要接受新台幣可以有更大的震盪空間。過去半年來，對於常態性需要調度外匯的業者而言，堪稱是一場震撼教育，從地表最強到亞洲倒數的過程中，不難發現，不僅新台幣升貶方向非自身意志可以控制，想要進行干預的難度也愈來愈高，由於被列入匯率操縱國的壓力如影隨形，2021年央行全年淨買匯金額約90億美元，較2020年近400億美元大幅減少。雖然從廠商的角度，多數希望匯率維持穩定，方便報價與營運，但隨著匯率制度的管理日趨弱化，浮動的波幅增加已是大勢所趨。

第二點是跟著上述的結論而來，企業不要緊抱「靠央行」的想法，必須改變觀念，將避險納入經營成本的組成之一。如機械業者常呼籲新台幣貶值，或表示升值侵蝕了大部分獲利的說法，已不切實際，央行即使願意也是心有餘而力不足，金融業應開發更多的避險商品與方式，滿足企業的需要。

第三，不要忽視人民幣帶來的商機。雖然目前兩岸關係呈現停滯，但台灣仍是海外第二大人民幣離岸市場，規模僅次於香港，事實上，此波人民幣的貶值潮，即是由離岸吹向在岸，並引來全面性的關注。且因為大陸為避免套匯交易的發生，嚴格區分人民幣兩塊市場的交易者，相形之下，離岸金融限制少，更容易擁有發揮的空間，例如無本金遠期外匯交割（NDF）的人民幣避險工具，即可彌補在岸市場避險工具的不足。