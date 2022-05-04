外交部發言人歐江安（圖）3日表示，有關台灣主權地位，蔡英文總統去年國慶演說已明確闡釋，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑。(取自外交部直播畫面)

從「中華民國」、「台灣」到「中華民國台灣」。國家元首及政府部門對於國名的稱呼如此「多元」，也是罕見。不過，國家元首對外代表國家，在國名的稱呼上當然得小心翼翼，畢竟國際社會各界對其解讀當然別有意涵。

近年，蔡英文提到「中華民國台灣」的比率不斷提高，逐漸檯面正式化。其實，「中華民國（台灣）」這等詞彙曾出現在2005年至2008年陳水扁政府時期，「中華民國」為法定的正式國名，「（台灣）」作為加註，為的就是去除「中華民國代表中國」的含義，也被認定是台灣正名運動的步驟之一。

從結構來看，兩岸關係的互動畢竟有著國家認同、民族認同以及制度認同的爭執，因此，「中華民國台灣」的「台灣」究竟是什麼內涵？是國家的意義？還是地理的意義？還是價值的意義？李登輝與陳水扁都提過「中華民國在台灣」，此「台灣」是地理意義；後來，陳水扁也提「中華民國是台灣」，此「台灣」就是國家意義。這麼多年來，蔡政府也不斷提到「台灣價值」。因此「台灣」又可是價值指涉。

因此，對蔡政府而言，「中華民國台灣」，可以有多種解釋與操作，這可以是一種蔡團隊周旋於美中強權的彈性策略，更是國內統獨競爭下的一種平衡策略。尤其，蔡英文更曾公開強調，「中華民國台灣」是藍綠的共識。此種彈性與平衡，原本可以是對兩岸協商釋放的一種善意。

但可惜的是，「中華民國台灣」的語系脈絡在2020年後搭配著「七十年」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等公開文本之下，讓人益發覺得這是一種薩拉米香腸戰術（Salami tactics）的法理獨立作法，劇本果真如同蔡英文2018年國慶演說中所言的「求穩、應變、進步」。從中華民國到中華民國台灣，意味著最好的防守就是最好的進攻。

只不過，要「彈性」使用不同於憲法正式名稱的國名，人民主權的程序正義上不是應該要經過人民的意見嗎？

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