又見民眾排隊！自疫情再度爆發以來，原本大家興致缺缺的疫苗施打與快篩試劑突然變得非常搶手，除了疫苗施打因為醫護量能的問題需要排隊，竟連快篩試劑的購買也開始排隊。此景宛若當年排隊買口罩，諷刺的是兩次排隊都是政府介入的「國家隊」造成，顯見指揮中心對於防疫物資從來都是拿捏不清、準備不足！

除了物資準備不足之外，這段疫情期間的圖利問題更值得我們深追，以這次的快篩試劑來說，自立委高嘉瑜披露德國一劑快篩試劑僅需新台幣30元（1歐元）後，指揮中心與駐德代表謝志偉立即出面「闢謠」，還大動作公布這是「假消息」、「轉傳會觸法」。

陳時中更在防疫記者會聲稱政府所販售的價格沒問題，更連運輸物流、包裝、藥師服務費全部採計在內，聲稱100元是合理價格，問題是台中市議員黃健豪隨即貼出友人於德國採購快篩劑之單據打臉，民眾不禁想問指揮中心，這中間的差價去哪裡了？

另一方面，在疫情期間受惠最多的莫過於高端疫苗，先有股價飛天、後有政府保證採購500萬劑，其價格甚至高過於AZ、莫德納與BNT，面對立委監督，指揮中心僅一句「採購價格是機密」就蒙混過關。更可惡的是眼見國內快篩需求提升，食藥署緊急核准唾液快篩試劑進口，經比對資料申請公司「福又達」僅送件2周就獲准輸入，而其創辦人陳燦堅便是高端疫苗總經理。

更有眼尖網友發現去年（2021）8月的帛琉疫苗團，在桃機一次要價5000元的PCR檢測也是福又達負責，福又達與高端疫苗又同在內科同一棟大樓辦公，種種的「關係人巧合」與「檢驗迅速放行」，若說沒有圖利行為，叫人如何相信？

檢視疫情以來民進黨政府種種作為，都是先讓民眾恐慌性採購，物資不足後再以「國家隊」名義介入採購、分配，一方面美其名是政府照顧民眾，二方面把廠商抓在手上，正如立委鄭運鵬評論快篩劑價格時，特別強調「政府不會故意買貴，廠商也不會坑政府」，問題是政府用來買快篩劑的錢不也是民眾的納稅錢？政府用民眾納稅錢買的快篩劑，還要民眾自己花錢再買，真真是被剝兩層皮，怎麼想都是在坑民眾！

一再的宣傳及話術，掩蓋的究竟是怎樣的真相？政府一再用民眾納稅錢藉國家隊之名「徵用」廠商資源，既綁廠商、又搏美名。而受害的，永遠只會是生計受到影響的普羅大眾！

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