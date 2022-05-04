台灣對美軍購為政府長期的政策之一，國軍採購「防禦性武器」乃為長期建軍的準則之一。美對台軍售的「頻率、數量與金額」是衡量「雙邊關係」的重要指標，原先陸軍向美方採購的155mm自走砲車，目前傳出美方因「俄烏戰事」的衝擊，影響到美國的生產線，故不得不宣布停止出售我國這款裝備。

民進黨執政期間本號稱最為故若磐石的台美關係，但如今不但徹底撕毀檯面上故若磐石的台美關係，在陸軍自走砲車採購前景不明的情況下，未來我國在建軍備戰上勢必受到拖延，且根據筆者長年觀察，這次軍購的拒絕、延宕、取消絕非首次，過往也曾發生過類似案例。

舉例而言，蔡政府沾沾自喜在川普任內，成功採購到美軍M1重型坦克車，殊不知陸軍早在90年代末期早已向美方爭取採購M1坦克，無奈當時美方基於該坦克的性能不符合我國需求，加上美方顧忌中國大陸的反應，因此陸軍採購新坦克一事硬是拖延超過20餘年。

又比如早年空軍曾向美方提出採購F-16C/D型戰機，但當時美方認為其戰機「對地攻擊」性能過於強大，不適合我國的空防建軍標準，故反對台灣採購此機；但當九零年代初空軍成功向法方採購幻象2000戰機時，美方認為有利可圖時，趕緊向我方推銷F-16A/B版本。然而同為F-16戰機，卻只是基本空防版，歷經馬政府時代努力的談判交涉，終於在美國川普政府任內成功升級F-16A/B至F-16V型。同時，台灣因無法採購到第五代F-35戰機的情況下，空軍為提升相關打擊性能，也只好額外增購66架F-16V戰機。雖然性能優異，但也影響到空軍的建軍期程，這個時間保守估計至少20年。

台美軍售向來是美中台三邊關係最為敏感的議題，美方基於自身利益、台美安全關係、台灣的國防需求等，對於我方採購的裝備時常指手畫腳，舉例來說，我國海軍基於反潛作戰需求，原先向美方採購12架MH-60R反潛直升機，同時有意汰換現有的S-70C反潛直升機，但美方基於不符合「非對稱戰力原則」為由，已在今年3月反對我國採購這項裝備，國防部雖事後表示仍在與美方積極溝通當中，但這項案例已顯示國軍的建軍政策持續受到美方阻擾，問題的核心恐怕仍是必須提出符合美方利益的裝備採購，美國政府才有可能同意出售。

對於國軍而言，存在的目的即為保家衛國，基於台海仍有發生軍事衝突的可能，多年來國防部持續努力和美方溝通，希望在「傳統建軍」與「不對稱作戰」的需求中持續增強戰力，同時開發出適合我國的建軍準則，但如今美方會以不符合台灣防衛需求、生產線延宕等各種理由杯葛我國的軍購項目，這不但嚴重影響我軍未來的建軍時間，更是傷害中華民國的國家利益。

（作者為淡江大學戰略所博士生）