本土疫情延燒一發不可收拾，以野火燎原之勢，單日確診突破2萬例，未來疫況只會越來越嚴峻，回想疫情指揮中心從被民怨聲浪包圍起，亡羊補牢了大半年，跌跌撞撞築起抗疫防線，但始終力有未逮，更有「綠頂商人」僅憑政治顏色正確，就能大發國難財的疑雲重重！

疫情再次鋪天蓋地席捲之際，蔡政府早早就喊出快篩試劑將由政府介入買賣，然而防疫團隊失靈失能，全民已有目共睹，8400億宛如打水飄，政府全權主導的結果，卻是要民眾不斷地排隊搶購防疫物資，並且從疫苗採購、快篩試劑、PCR都比別人貴，連綠營自家立委高嘉瑜也開嗆，國外快篩試劑不到國內售價的三分之一，中間差價到底誰賺去了？

防疫物資採購明顯暗箱操作，有不當利益輸送疑慮之情事，立委諸公罵翻炸鍋，依然於事無補，陳菊主管的監察院還能置若罔聞，難道不應立即發揮職能秉公徹查嗎？

2300萬個冤大頭只能「自主應變」，現況已是如此慘烈，疫情全面大爆發已然不遠，「坐在冷氣房看報表」的指揮官，不知還會創造什麼新詞來規之避之。面對笑罵由人好官我自為之「類政府」裡的「肉食者」，難道只能無奈又無助的祈求天祐台灣人民？

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