兩年前疫情剛開始的時候缺酒精、缺口罩，去年疫情第一次大爆發缺疫苗，這次再有疫情來襲則是缺快篩，沒有一次是民眾不必向政府討，政府就搶先一步準備好。更令人無法接受的是，後來都有消息傳出，其實指揮中心本來可以更早就備齊這些物資，卻都是被政治凌駕於防疫的理由硬生生打亂。一開始林全原本已經談好的BNT疫苗是如此，如今才終於獲准進口的韓國唾液快篩試劑也是如此。

同一個韓國廠牌的試劑，去年申請進口的台灣廠商被衛福部百般刁難最後不了了之，由高端股東創辦的福又達申請不到兩週，衛福部就火速批准通過，不是因為政治跟黨派是因為什麼？當執政黨立委在這種時候還跳出來說，不要把一切都跟政治劃上等號，聽起來就像是此地無銀三百兩。

指揮中心的種種作為荒腔走板，也無怪乎盛傳年底將出馬競選台北市長一職的指揮中心指揮官陳時中，聲望在近期受到很大的打擊。媒體日前公布民調，原本呼聲極高的陳時中支持度已跌破兩成。對此，行政院長蘇貞昌還特別替陳時中大抱不平，表示陳時中從來沒有想過自己，也沒有想過選舉，一直是以防疫為重。不過蘇貞昌滿腔熱血地替陳時中闢謠、幫忙跟選舉切割，陳時中自己卻往選舉話題跳。

早在4月12日上某名嘴的廣播節目時，原本口口聲聲說目前沒有在考慮選舉、參選跟防疫是兩回事的陳時中，自己就在名嘴的逼問之下鬆口表示，其實有很多人找他談過，甚至最後也承認連總統蔡英文都找他「非正式地」談過，跟執政黨高層碰面時也都會聊一下這件事。就算陳時中後來趕緊補充，說自己現在的第一要務還是防疫，先前這一番話也早已透露他的週遭，根本就充斥著選舉相關的話題與討論，又怎麼可能如他所說，將全部的心思都投入防疫？而若不是有別的事務讓陳時中分了心，如今指揮中心的防疫指引與政策又怎會如此混亂？

兩年前的指揮中心什麼都要管，一不小心踩到指揮中心的紅線，就被指揮中心以防疫為名重判嚴罰。而兩年後的今天，指揮中心卻是什麼都不想管。不但絲毫不顧民眾、資源和地方政府及醫療體系有沒有做好萬全準備，就直接宣布共存，放任老百姓自生自滅。遇上不同黨派的地方政府向中央要資源的時候，竟也是相應不理。

這一切不是因為政治，是因為什麼？讓防疫沾染上政治色彩的，就是指揮中心和陳時中自己。

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