近年因國際情勢緊張，我國對於國防相關措施都有所因應，如加強戰備、購買及研發軍武。甚至在兵役體制上也進行調整，如後備軍人教召天數延長、軍事訓練役下部隊等。而近期討論最為熱烈的是「2024可能要延長兵役」，從現在的四個月軍事訓練役預計要恢復成一年的兵役。但2024是敏感的一年，也是總統大選的一年，未來會不會最後又只變成選戰的吸票策略，這確實是值得思考的問題。

「全民國防教育課程」應回歸本質，落實普及全民國防知識，而非變成變相性縮短兵役的方法。全民國防課在大專院校為選修居多，但因為是選修加上兵役折抵制度，最後修課人數以男性學生居多，兵役折抵制度反而扭曲了全民國防教育課程的本意。

現今社會大眾普遍認為四個月軍事訓練役確實不夠，所以延長兵役，恢復成一年的役期，看樣子也是早晚的問題。但換個角度思考，如果認為現今四個月的役期太短，無法達到有效訓練的目的，那現今折抵兵役制度的政策就有必要重新討論。以目前規定民國83年次以後之役男，如高中及大學修習全民國防課程，可折抵最多15日的役期。將兵役折抵制度套用至現今四個月的役期，折抵後也僅剩3.5個月的役期，這樣的制度恐怕是該討論存廢了。

政府相關部門，若真的想要改變軍中既有的狀況，讓訓練變得更加精實，與其等到2024年再將役期延長，不如現階段將兵役折抵制度直接按照法定程序進行公告失效。若真的要提升國防戰力，將軍隊訓練變為更為精實，那半個月的役期也就相當寶貴，如果按照國防部公告後備軍人新制教召14天都能夠用得這麼精實的話，那在部隊將那可以折抵的15天拿來應用於訓練或實兵演練，也是相當夠用的。

兵役制度問題應回歸專業，不要有過多的政治介入，如果國防部及相關單位認為確實需要延長兵役恢復成一年，那為何不在2023的年中就實施？將實施年份定為大選後，通常一定會變成藍綠在政治上的攻防，一不小心可能又會落人口舌認為有政治操作的情況。到最後網軍帶領風向，搞不好民怨又會轉為對國防部。若確實需要延長兵役，則建議國防部也應該要盡快向國人公告，確定有要延長兵役的必要，那應該就會需要快點實施。而若果確實國防在戰力需求上真的要提升，那就真的該將折抵兵役制度廢止，才能真正有效訓練。

國防戰力的提升是要全面性的提升，不論是兵役制度的改革，戰備的提升，甚至是現役部隊的改變都需要進行通盤性的檢討。唯有將過往部隊陋習捨棄，才能夠讓新進役男有個安全的服役環境。此外，不僅國防戰力要提升，國人的全民國防意識也確實需要進行普及。全球情勢緊張，兵役制度進行改變，那2023年教官退出校園的政策勢必之後又會再被拿出來討論，而大專院校的全民國防教育課程該列為必修與否以及未來該由誰來授課也將會是值得進行討論。這些都該一起討論，然後趕緊作個有邏輯一致性又不被政治干預的專業決定。（作者為大九學堂二期學員）

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