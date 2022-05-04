「大吃小」是戰場求勝的原則，千古不變。因而當兩國對峙，首先應研究雙方戰力誰大誰小？

如果己方為「大」，而且超越對手甚多，勝利手到擒來，只要集結優勢兵力，不遲疑、不手軟、不犯錯，直指敵方戰略重心全力攻擊。「大」期望對手採取「對稱作戰」：我用什麼，他用什麼；雙方精銳盡出，正大光明地在戰場拚搏，因為先拚光家底的必然是「小」。

若不幸屬於「小」的一方，由於對稱作戰必敗，所以只能採取「不對稱作戰」。不對稱作戰要掌握三個原則：

1. 研究敵我的長項在哪、短處是什麼？然後竭盡所能「以己之長，攻彼之短」。

2. 作戰全程要等待適當時機、尋找適當場域，一旦在「局部戰場」形成「大」，則動於九天之上，全力採取攻勢；其餘置身「小」的場景，盡可能採取守勢，藏於九地之下以保存戰力。

3. 攻擊敵人的作戰「能力」，而不是「有生戰力」。作戰能力是後勤支援、民心向背、軍心士氣、武器裝備等的總集合。選擇敵方最脆弱的一項，在最恰當的時機與場域，針對這個「點」全力攻擊。

三個很簡單的原則，現實環境卻十分複雜，因為面對不同的敵人，戰法與戰具都會有顯著的不同。例如地對地戰術導彈是中共應對美國航母，「以小搏大」的不對稱武器；然若用於台海戰場，則是「以大欺小」的精準打擊武器。

以前述三個原則檢視台灣建軍，由於中共潛艦、大型戰艦、戰機，無論是數量或質量都占有絕對優勢，因而朝這方面建軍屬於「以己之短，攻彼之長」。

另外是台灣防衛作戰，目前採取「遠距攻擊、制空、制海」的戰略，美其名是「逐次殲滅」敵有生戰力；其實對「小」的一方，是「力量分散、逐次消耗」己方戰力。

再看中共若採取「直指台灣本島」的三棲登陸作戰，前提必定是已經掌握海峽的海優與空優。在這種條件下，請問作戰全程哪一個時機與場域，重型坦克或大型炮車能夠發揮戰力？

近日美拒售「銳霆專案」M109A6火砲，再加上不久前遭到拒絕的「神鷹三號」MH-60R直升機，兩個案子都不符合台灣不對稱作戰所需。台灣需要的是在「中共發動第一擊」以後仍能存活，在「失去海優與空優」以後仍然具備戰鬥能力的裝備。什麼裝備符合這兩個條件，三軍負責擬定建軍計畫的長官們宜深思，善用有限的國防預算，做最有性價比的投資。（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※