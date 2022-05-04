這幾天各地街頭巷尾，只要有藥局就會看到民眾風雨無阻、大排長龍買快篩試劑的奇景，無奈神情寫在每個人臉上。大家共同的疑問是：中央疫情指揮中心一再誇口的「超前部署」，怎麼前年排隊買口罩、去年缺疫苗，今年又要辛苦排隊買快篩試劑？原來蔡總統自豪的國家隊，就是「國家要你乖乖排隊」！

這波疫情大爆發破萬成日常，4日更激增至28420例，偏偏疫情指揮官陳時中心有懸念想選台北市長，防疫政策荒腔走板，想清零沒本事、與病毒共存又不知要怎麼做，於是除了怪病毒，就只會訓示人民「自主應變」，甚至擴大解釋未來會走向「軟性自主應變」。

當國人還搞不清楚什麼叫軟性自主應變時，防疫隔離政策一變再變，為求心安被迫天天至住家附近排隊買快篩試劑。此時終於恍然大悟什麼叫自主應變？就是要懂得自主上網蒐尋資訊，隨時趕到住家最近的藥局買快篩試劑，這家買不到要懂得軟性自主應變，再去遠一點的藥局排隊。

陳時中自詡台灣是防疫模範生，誇言「世界怎麼跟得上台灣？」看看台灣民眾這幾天風雨無阻排隊買快篩試劑的奇觀，其他國家真的比不上，因為美國與新加坡都可以免費寄發快篩劑給民眾，台灣人不但要自掏腰包排隊，即使買到快篩試劑，還不能質疑價格、也不能懷疑政府為何只指定兩家，因陳時中已撂話「再傳假訊息就法辦。」

疫情一天比一天嚴峻，政府該準備好的防疫物資統統不足，連最高學府台大學生隔離竟也被迫睡帳棚，民眾日常生活更大受影響，還不能對防疫措施有所批判。此刻，國人終於再次印證蔡政府的防疫失能，超前部署更是天大的笑話！