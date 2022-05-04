普丁出兵烏克蘭進展不如預期，俄軍未能以閃電攻勢瓦解烏克蘭人的抵抗意志，北約得以大量武器奧援烏克蘭，戰事已陷入膠著。俄烏情勢牽動美中對抗，許多評論將俄羅斯與中國相提並論，以俄烏比喻兩岸。就軍事研究而論，俄烏戰事對兩岸關係或有可參照之處，但就政治層面，俄烏非台海兩岸，俄羅斯與中國亦難相提並論。

周邊國家互動緊密

不論從近代歷史、文化或宗教來看，中國與俄羅斯為異質性國家。中俄在現代化的道路雖先後走上社會主義革命，但與俄羅斯不同，中國志在振興民族，但高度融入世界體系，俄羅斯自蘇聯時代就意在爭奪霸權地位，依賴能源與糧食輸出，與世界貿易疏遠。在歐美國家眼中，俄羅斯是奠基於斯拉夫東正教的文明，與羅馬天主教及美國新教扞格不入，此無關莫斯科採行共產或資本主義、專制或民主體制。

俄烏衝突背後存在著揮之不去的基督信仰之教派對立，俄羅斯正教會牧首基里爾（Kirill）降福莫斯科入侵烏克蘭的決定，視支持普丁出兵烏東為對東正教信徒「忠誠與否的試練」。俄羅斯正教會早在2019年就認定，烏克蘭正教會是對俄羅斯「屬靈安全」的威脅。

俄羅斯擁有足以與美國抗衡的核武軍備，是NATO的心頭大患。多數歐洲的非擁核國家無法放下美國的核子傘，NATO在蘇聯瓦解後，基於「核共享」，依舊是歐洲無可或缺的集體安全機制，此亦構成俄羅斯與歐洲難解的安全困境，彼此難以在冷戰結束後走上融合，使俄羅斯成為孤獨的大國，缺乏安全感，造成俄國與NATO陷入水火不容的安全關係。

中國與東亞國家周邊國家的關係迥異於歐俄關係，東亞國家多數信奉儒教及佛教，但不存在教派對立或宗教戰爭，而在價值觀上求同尊異，共構東亞的人文精神與秩序。二戰結束後的東亞雖捲入冷戰，中國與美日同盟的關係及在冷戰中的角色亦隨美、蘇對抗的遞嬗而轉變，東亞未形成NATO與華沙公約組織的集體安全與集團對抗，中國不是美日與美韓同盟的死敵。

中國加入世界貿易組織（WTO）20年，改變了自己也改變世界，中國藉此持續深化經濟改革，使中國在社會主義體制下與全球化接軌，從世界工廠轉身成為全球經濟無可或缺的單一市場，蛻變為全球經濟的主要玩家，「入世」為改革開放的關鍵布局。

指鹿為馬另有目的

中國社會主義體制與美國為首的西方國家及日本存有差異，因而出現貿易磨擦，並從貿易滲透到科技、金融、政治、意識形態及國家安全等領域，但美國、歐盟及日本難以落實脫鉤中國，況且中國在WTO杜哈回合談判停擺後，積極建構雙邊及多邊自由貿易體系，參與《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）和《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），不缺席東亞經貿整合。

然而，俄羅斯延續戈巴契夫的「改革」，試圖接軌世界體系，卻對WTO欲迎還拒，遲至2012年7月始「入世」，但未能創造太多效益，俄羅斯體質更未因而改變。俄烏戰爭後，莫斯科動心起念退出WTO，站回與世界體系抗爭的戰鬥位置。

不論歷史或現實，中國與東亞周邊關係不是俄國與歐洲關係，北京主張國際政治民主化，意在打破「一家之言」，但非退群世界體系，更不會輕啟戰端，自斷中國與東亞暨世界的關係。日韓及東協國家與中國雖存在安全戰略的競爭關係，卻仍理性地與中國持續經貿合作。

即將接任韓國新政府外長的朴振表示，將加強美韓同盟，但不能讓安全問題對經濟造成負面影響，希望以「政經分離、共同利益」的原則，擴大中韓務實的互利合作。可預見「親美」的韓國尹錫悅政府，不必然「反中」，朴振的說法點出東亞國家無意在「親」與「反」之間選邊美國或中國的戰略思維，東亞國家應不會「自我實現預言」與中國一戰，自毀區域和平與繁榮。中國不是俄羅斯，中國與東亞及周邊國家的關係，也與俄羅斯與歐洲國家不同，指鹿為馬的人其實另有目的。