面對Omicron本土疫情失守，在野人士要求陳時中下台負責；面對記者詢問，陳時中一時語塞，最後回答「已經下台了就沒有回應了！」陳時中是預知即將下台所透露的口風，還是面臨想走卻走不了所吐露的無奈之言？

回顧新冠肺炎防疫初期，陳時中頂著防疫指揮官的光環，每天在媒體大量曝光，擄獲廣大民意支持。2020年台灣疫情不嚴重時，陳時中猶如人氣王，甚至被不分藍綠的縣市長爭相邀請，到各縣市去振興國旅及行銷產業，所形塑的順時中威力更是驚人！

即便是去年中本土疫情爆發，任何逆時中的批評，陳時中都可以迎刃而解，各種困境也能化險為夷。譬如當各界檢討「機組員3+11檢疫制度」決策，陳時中只講一句我負責，不用下台也不需道歉，就能為身後的長官們擋子彈。當外界質疑疫苗採購政策，陳時中也能自圓其說，合理化背後龐大的疫苗採購利益。若從政治立場而論，陳時中不僅是稱職的指揮官，更為自己在民進黨派系競爭下，殺出參選台北市長或桃園市長的一條康莊大道。

今年4月上旬縱使本土疫情已經升溫，但陳時中將代表民進黨參選台北市長的傳聞不斷，甚至接任陳時中的人選都被周玉蔻爆料出來。當時，蔡政府口頭宣示「重症清零、輕症控管」的新台灣模式後，一般認為是陳時中華麗轉身，參選台北市長的精心安排。但是疫情失控後，所有人才發現政府防疫的整備量能根本沒有到位。

從去年中的本土疫情到此波本土疫情，不斷證明蔡政府防疫始終慢半拍，去年要不是美國及日本即刻救援台灣800多萬劑疫苗，後續再有鴻海、台積電及慈濟共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，台灣防疫哪能撐到今天？

針對新冠疫情及防疫訂定的「特別條例」，以及透過舉債編列的8400億元「特別預算」，原本在今年6月底就到期。但隨著疫情又升溫，行政院已於4月15日函請立法院同意特別條例及特別預算延長一年。換言之，若非此波本土疫情升溫，民眾根本不知道手握龐大特別預算的蔡政府，竟然會連最基本的快篩試劑、新冠肺炎口服用藥都準備不足。

疫情雖然日益嚴峻，但護國神山群的科技大廠為何絲毫不受影響，因為這些大廠早已超前部署，準備大量的快篩試劑給員工。堂堂蔡政府的防疫部署，竟然連民間廠商都不如。

為了讓台灣能夠徹底落實防疫工作，陳時中所領導的口頭防疫、為政治服務的防疫模式，是時候該告一段落了！民進黨府院黨高層，不要再猶豫，若要陳時中去選台北市長，就立即請陳時中下台交棒宣布參選，把防疫工作交給有心的專家負責，否則不只陳時中苦悶，更害慘全民！

（作者為自由撰稿者）