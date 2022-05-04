華視新聞台如中邪般在兩周內連續出包6次，而且至今無法止血，令人歎為觀止，也為台灣新聞的品質淪喪、NCC的處置雙標而欲哭無淚。

華視的鬧劇尚在演變，不久前鏡電視申辦開台的醜劇，猶在暗處翻騰喬不定，如此是非顛倒、惡性循環，更讓外界回想起一年多前中天新聞台遭到撤照關台的悲劇，重新省思台灣言論自由、媒體發展何去何從的嚴肅課題。

NCC裁罰屢遭打臉

台灣現在的新聞台從新聞到言論，一片綠油油，作為政府主管機關的國家通訊傳播委員會（NCC）更是失能扭曲，不僅成為蔡政府打壓言論自由與媒體異議的劊子手，還變相扮演起為綠媒護航遮掩的馬前卒。所謂沒有比較就沒有傷害，如果不是先有鏡電視主事者的玩法弄權而內鬥自爆，後有華視連續出錯的不可思議，恐怕社會也難以覺察早已政治工具化的NCC有多可怕，護航特定媒體有多荒謬，乃至當初打壓異議媒體的手段有多惡劣！

繼過去NCC對中天的裁罰案最近陸續被法院判決平反後，作家洪某4年前在九合一大選後於網路上發表文章，暗指中天電視以支付收看費的方式，換取小吃店在開店時電視只能看中天。經中天提告，先前全案多次獲北檢不起訴，但因公平交易委員會調查後已證實並無此事，高檢署日前再度發還北檢，依加重誹謗罪嫌起訴洪男。

當時洪男的不實文章，不但造成眾多網友在網路上拚命轉載、惡意批評，公平會宣示要查辦，網路也發起「全民轉台運動」，就連日本電視台也據此做出錯誤報導，至今網路上還存留大量錯誤資訊繼續混淆視聽。當初的眾口鑠金、人云亦云，如今公平會查無此事，但對中天的傷害既深且巨，中天的冤屈與公道又能向誰討回？可悲的是，北檢對此案曾3度以言論自由為由將洪男不起訴，然而此事究竟是言論的批判或捏造事實的抹黑，其理甚明，除非有人故意裝傻；幸好高檢署釐清是非，已命北檢直接依加重誹謗罪起訴，接下來就看法院能否秉持公義，為所有無辜的民眾討回起碼的公道。

在此之前，NCC對中天的兩項行政裁罰最近也分別遭到法院打臉。中天自2018年起被NCC的裁罰案中2/3與政治新聞相關，且多在爭訟中，其中「三市長合體，天空出現鳳凰展翅雲朵」報導遭NCC開罰40萬元，但北院更一審認為NCC只擷取少數委員意見，處分恣意判斷而違法，改判中天勝訴。中天2019年報導黑衣人霸凌女學生的新聞也遭NCC裁罰40萬元，北院日前更一審認為NCC有程序瑕疵，改判中天勝訴。法院認證NCC處分恣意判斷、有程序瑕疵，這對號稱獨立、專業的機關來說，難道還有比這更難堪的反諷嗎？NCC還有任何顏面、立場繼續運作？

華視鏡電視自曝醜態

民進黨政府處心積慮想關掉中天新聞台，可以分別從兩個策略與四個階段審視。兩個策略指的是如何建構撤掉中天的理由或依據，一個是危害國家安全的指控與抹紅，另一個則是增加對中天裁罰的數量，以證明中天經營不善與專業不佳。弔詭的是，NCC算準了外界只會看到中天被NCC裁罰的案件遙遙領先所有新聞台，卻很少人清楚中天被罰的原因是否公正合理，乃至與其他台相比是否有公平的標準？

四個階段則是指如何操作、執行的過程：一是透過綠媒、綠嘴、網軍瘋狂撕咬中天親共媚共、賣台危害國安，而且以報導錯誤、內控失靈、管理不善為由，對中天的新聞罰鍰最重最多；二是布局最「聽話」的陳耀祥擔任NCC主委，以及立場偏綠的NCC委員，以2020年5月流出的「總統府密件」即可見其端倪；三是NCC假藉輿論皆曰可殺，召開聽證會公審，藉特定外部專家學者之手，廢了中天的執照；四是清理中天所空出的黃金頻道，引進特定對象，讓民進黨派系結盟的政商勢力進駐互利。

如今NCC的物極必反、作法自斃，證明華視、鏡電視的先後自爆醜態，果然是自食惡果，毫不意外。而這只是冰山的一角，中天被關台的冤屈固然應該得到平反，如果這樣的NCC繼續存在、繼續扭曲，許多媒體與學者被迫或自願噤聲，人民若仍然是健忘的金魚腦，台灣媒體與民主的寒冬就會一直蔓延，最後連整個社會的生機與價值也一起陪葬。