澳洲大選將於5月21日舉行。大部分民調顯示，莫里森（Scott Morrison）領導的保守派聯合政府將在大選中落敗。民意調查顯示，執政自由黨和國家黨聯盟目前在議會從領先1席，選後可能會輸掉 10 席。根據《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）的民調，執政聯盟可能會失去至少 14 席。在野的工黨很可能重新掌權，贏得自 2013 年以來再次執政。

莫里森政府真急了。再次試圖打出「反中牌」，除了強調其在國家安全問題，以及對中國採取強硬態度之外，更指稱中國干涉國內選舉。澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）4月27日公開質疑北京公布與索羅門群島簽署安全協議的時機，認為這是一種政治干預。總理莫里森也在4月30日指責中國有干涉外國政局的「前科」紀錄。至於是什麼紀錄，他並未說明。

中索安全協議讓中國獲得在距離澳洲海岸不到2000公里處建立軍事基地的可能，這無疑是莫里森政府在國家安全方面表現最糟糕的一戰，也是澳洲自二戰以來最大的外交挫敗，更讓美國的印太戰略大打折扣。

在民調明顯落後的時刻，內政部長不檢討內政嚴重失分所造成的選票流失問題，卻將矛頭指向他國，散布陰謀論的想法，企圖模糊焦點。莫里森更是害怕自己的國安最大失分點被人淡忘，急著提醒大家，一切都是中國的錯。

莫里森在提到禁止外國人政治捐款以及外國代表人登記的法規時說：「若有人宣稱中國政府無意干涉澳洲政局，那麼看吧，我們總不會毫無理由地制定這項法規吧。」他的邏輯是:「因為我家立法禁止你違法，所以你一定有違法。」不過，自由黨及其支持者做出這樣毫無證據的指控，已經是家常便飯了。

莫里森在日前聯邦大選的首場辯論會中突襲他的對手，工黨領袖安東尼•阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。他故意問對手：「你為什麼要站在中國一邊？」阿爾巴尼斯事後對這樣惡意的毀謗表示不滿。他曾表明支持針對中國的澳英美安全夥伴聯盟AUKUS。

那麼，狂打「反中牌」真的有用嗎？ABC近日的民調顯示，接近6成選民認為澳洲政府應該對中國採取更強硬立場。另一方面，新聞民意測驗所（Newspoll）25日最新民調顯示，執政聯盟支持率47％，仍舊落後工黨的53％。由此可知，中國確實是大選的焦點話題，但在澳洲的民意已顯示了任何哪一黨執政都難以在對華政策上帶來任何的轉向。那麼與中國相關的國安挫敗，就是最大的失分。自由黨的任何毀謗或暗示，只會加深選民對其「政黨人格」的質疑。

莫里森政府不正視俄烏戰爭造成的物價飆升、疫情應對政策下的預算赤字、氣候變遷等問題，反而咬著最不該強調的國安敗筆，一再提醒民眾自己搞砸了，那壺不開提那壺，令人懷疑其選戰策略。或許莫里森在選戰逼近時，能打的牌真的油盡燈枯了。面對遲遲未有起色的民調，只能再玩一次舊把戲，期待奇蹟的出現。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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