戰後國共和平談判，從1945年8月重慶談判，到1946年10月國軍占領張家口前後的談判，一年又兩個月的時間，雙方邊打邊談，然皆強調和平，和平終不可期。

1946年5月東北四平街戰役之後，蘇軍代表向中共東北局表示：中共如有能力在關內另闢戰場，以減輕東北壓力，陷美、蔣於被動，他們願意幫助中共從海上經山東轉運武器彈藥，而且要多少有多少。毛澤東幾乎馬上接受蘇方的建議，不顧關內停戰命令，指示山東共軍發動「報復作戰」。

因此，在6月間的談判和停戰期間，關內已經開打了。到了7月以後，表面還是談判，實際大打，也就是拖中大打。

6月8日，即第二次停戰令生效之次日，山東共軍猛攻德州、泰州、周村等地。於10日攻占之，並集結5萬餘人於青島外圍，10萬人於濟南外圍，準備圍攻青、濟。

國防部於11日宣布：「7日正午12時停戰令生效以後，東北共軍猛烈攻擊國軍，並向山東全面及河北、山西各省交通線發動猛烈攻勢。」同時，濟南軍區司令官王耀武於6月12日的報告說：

共軍此次在山東全境各地，發動之攻擊，總共兵力在15萬以上，截至本（6）月（11）日止，張店、周村、膠縣、藍村等處，已先後失陷。泰安、德州，已陷於情況不明之狀態。聊城、高密，亦已入於最嚴重階段。此種計畫，出於延安之策動無疑。

山西方面，閻錫山之報告，謂自6月7日停戰令頒布後至24日，共軍攻占城鎮有聞喜、朔縣、絳縣及莊鎮等107個之多。更集中重兵，企圖圍攻大同。

京滬記者一般多認為打不可免；但打後經濟必混亂，不能長期打下去。民主同盟人士的態度比中共還要激烈，主張強硬，堅決不讓，要打便打，願與中共共患難。認為打對國民黨不利，因為國民黨上面貪污腐化，下面民不聊生。國民黨區域內有數千萬難民無飯吃。美國有些報刊亦在批評國民黨，說內戰有利於共產黨，不利於國民黨。京滬杭等大城市人民普遍反戰，不滿國民黨之情緒日益增長，不滿美國之情緒亦開始發生。中共認為他們的解放區自日本投降後，已發生了很多變化，地盤擴大了2倍至3倍，人口增加一倍半，軍隊主力由分散而集中，戰鬥技術提高。土地問題解決，根據地更加鞏固。沒有了日本人，不管美國人怎樣幫助國民黨，都比不上日軍戰鬥力。

戰爭既不可避免，美國對中共的利用價值，顯已不甚重要。在蔣拿下長春後，據周恩來之觀察，認為馬、蔣區別（分歧）日益縮小，「東北案係馬提，關內案係蔣提，馬並非完全反對」，「因此，美馬作用亦值得重新估計。」

中共中央於6月22日發表聲明，抗議美國國務院6月14日向國會提出的對華軍事援助法案，說「實際上只是武裝干涉中國內政」。指示各地黨委，說是「美國對華軍事干涉，已日益露骨」，要他們動員群眾，舉行示威大會，要求撤回駐華美軍。

對於馬歇爾，不要公開說他好，也不要公開說他不好，在談判中，仍須經過他來緩和局面。就是說：暫時還有一點利用價值。

7月7日，延安中共發表《「七七」9周年紀念宣言》，對美攻訐。次日，俞大維部長向蔣面報與馬歇爾談話情形，謂馬對共黨宣言肆意攻擊美國，甚感不悅。

蔣記曰：

馬氏對共已無希望，且已生惡感；希望國府與彼合作，使其任務不致失敗；一方面希望國府勝利統一，另一方面絕對不願國府用軍事解決中共，彼之最大心病，甚恐引起全面內戰，兵連禍結，俄國干涉，發生第三次世界大戰也。

7月29日，自天津至北平之美軍陸戰隊官兵30餘人，行經香河縣之安平鎮，受到共軍的襲擊，美軍死3人，傷17人。中共此一行動的動機，據蔣之判斷：蓋在製造事變，以策應國際共黨，迫使美國撤退駐華軍隊之宣傳也。馬歇爾對安平事件，持以忍耐態度，避免事態擴大，妨礙其調解使命，但其調解工作，已倍增困難。

關內國共兩軍之大打，是自7月13日全面戰爭開始，而至10月11日國軍進占張家口為止。在此之前雖有衝突，只是局部的，雙方都指責對方「違反停戰令」。國方說：自1月10日停戰令頒布後，至5月20日止，共軍攻占城鎮28處，包圍城鎮53處，襲擊國軍地點137處，744次，破壞交通66次。共方說：在同一時間內，國民黨軍隊向關內外各解放區進攻3675次，強占村鎮2077個，縣城26座。

雙方雖各執一詞，但也近乎事實。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】