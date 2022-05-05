興安盟，位於內蒙古自治區東北部，地處大興安嶺向松嫩平原過渡帶，東與黑龍江、吉林兩省毗鄰。西北部與蒙古國接壤，邊境線長126公里。

圖為科爾沁草原上牧馬的漢子。（中新社）

5.51萬平方公里的興安盟大地，有絢爛的紅色，有收穫的白色，有挺拔的綠色，有深邃的藍色，還有喜悅的五彩斑斕。

圖為遠眺成吉思汗廟。（中新社）

圖為烏蘇浪子湖。（中新社）

陽光正好，微風不燥，偷得浮生半日閒，你一定要去興安盟看一看。

有人說，興安盟是紅色的

內蒙古興安盟烏蘭浩特市，蒙古語意為「紅色的城市」。75年來，在這片紅色熱土上，民族團結之花越開越艷。

在烏蘭浩特，有著名的「一館三址」。

內蒙古民族解放紀念館，迎接內蒙古自治區成立60週年大慶，啟動實施的重點建設項目，也是內蒙古第一座民族解放紀念館。

烏蘭夫辦公舊址，1947年2月至1949年12月，烏蘭夫曾在此辦公，1996年5月，被列為內蒙古重點文物保護單位。

「五一」會址，因1947年4月23日至5月1日，內蒙古自治政府在此成立而得名。

內蒙古黨委辦公舊址，1945年以前，為興安南省、興安總省辦公樓。

圖為阿爾山火車站。（中新社）

白狼碉堡、阿爾山火車站、梅花炮台軍事基地、這些都是侵華日軍阿爾山要塞遺址，目前已被開闢為愛國主義教育基地。

有人說，興安盟是白色的

興安盟地處北緯46度黃金奶源帶，水質、土壤、空氣優良。

這裡有3918萬畝優質牧場，發展奶牛養殖業，優勢得天獨厚。

圖為製作奶食品。（中新社）

圖為興安盟奶食品。（中新社）

牛奶、奶皮、奶酪、酸奶……乳香飄萬里。

興安盟還是公認的「寒地水稻黃金帶」，這裡有香、糯、甜的「興安盟大米」。

米粒晶瑩透亮，粒粒豐潤光滑，有著，「一家煮飯十家香，百家煮飯香滿莊」之美譽。

2018年，袁隆平院士工作站在此落地，更是讓「興安盟大米」火出了圈。

圖為遊客在阿爾山不凍河邊散步。（中新社）

巍巍大興安，夢幻阿爾山。

阿爾山，一個集火山、冰川、草原、溫泉、森林、探險、人文古跡於一體的城市。

一到冬季，阿爾山就像被施了冰雪魔法一樣，儼然成了冰雪奇緣的童話世界，城市的嘈雜在這裡戛然而止。

圖為冬季阿爾山。（中新社）

圖為阿爾山白狼峰霧淞。（中新社）

在阿爾山，最不能錯過的便是霧淞，百里霧淞長廊，是全世界霧淞持續時間最長的地方。

圖為阿爾山不凍河。（中新社）

不凍河的潺潺流水，與遠處吃著河草的牛群，碰撞出一曲美妙的冬日之歌。這裡彷彿有仙氣加持，成為都市人逃離喧囂的首選之地。

圖為潑水成霧。（中新社）

置身在阿爾山雪山湖泊與河流之間，感受大自然彈奏的「和弦之音」，讓人陶醉不已，久久不能回神。

睡在長了蘑菇雪頂的小木屋中，欣賞著窗外美景，好一番舒適與愜意！

有人說，興安盟是綠色的

興安盟森林面積2924萬畝，草原面積3402多萬畝，這裡是東北地區重要的生態功能區和生態服務區，也是祖國北疆生態安全屏障的重要組成部分。

這裡有耕地1895多萬畝，糧食產量超過120億斤，牲畜存欄849萬頭隻，是國家重要的，綠色農畜產品生產基地。

阿爾山國家森林公園位於內蒙古大興安嶺西南麓，是國家5A級旅遊景區，名副其實的避暑C位。

這裡沒有高樓大廈，卻有層巒疊嶂的林海，空氣純淨，滿眼綠意，負氧離子爆棚，是純天然的吸氧聖地。

圖為科右前旗九曲烏蘭河。（中新社）

烏蘭毛都草原位於科右前旗，總面積約8000平方公里，是世界上少有的無污染、無鼠害、無沙化的草原。

圖為搏克比賽。（中新社）

這裡屬丘陵山地草原，地域廣闊，水豐草美，草原風光獨特。

每當召開那達慕盛會，牧民和四海遊人雲集這裡，盡情享受著蒙古族的風情。

內蒙古神山國家級森林公園，以其山勢雄險、科考價值高而聞名，遠看雲嶺蒼茫，近看峰險谷深，青裡透藍，奇峰怪石，別具一格。

有人說，興安盟是藍色的

在興安盟，科爾沁草原的腹地。這裡天是藍的，水是藍的，就連老百姓的屋頂也是藍的。

藍天白雲是興安盟最好的面紗，這裡日照充足，四季明媚。阿爾山天池、地池、駝峰嶺天池等七個高位火山口湖天池，如一顆顆藍寶石般鑲嵌在林海中，述說著地球的脈動、曾經的喧囂。

綽爾河、歸流河、霍林河……

興安盟有大小河流200多條，均發源於大興安嶺，大部分河流屬嫩江水系，流域面積49041平方千米，佔全盟總面積的82%。

圖為秋季淖爾河。（中新社）

綽爾河發源於巍巍大興安嶺東麓，是內蒙古第二大河流，嫩江最大支流，興安盟七大河流之首。

這裡兩岸山地、丘陵、平原變化有序，峰巒疊翠，樹木蔥蘢，水草豐美，景色宜人。

圖為天池。（中新社）

阿爾山天池海拔1332.3米，東西長450米，南北寬300米，是火山口積水形成的。恰是一滴清澈的眼淚落入人間，那樣的清澈，那樣的深邃，有一種攝人心魄的美。

也有人說，興安盟是五彩斑斕的

金秋十月的興安盟，是充滿童話色彩的，這裡到處五彩斑斕，給人帶來一種新的生機和活力。

暢遊其中，五步一景，十步一畫。時刻都能凝成一道，搖曳生姿的風景。

圖為杜鵑湖。（中新社）

在興安盟，有一種秋天的顏色叫五角楓，最熱烈的時刻紅似火，但卻先是五彩斑斕的向你走來。

圖為多彩五角楓。（中新社）

每到秋天，放眼望去，五顏六色的五角楓，就像上帝打翻了調色盤，美得令人驚歎不已。

圖為圖牧吉白鶴起舞。（中新社）

圖牧吉國家級自然保護區，是大興安嶺地區重要的濕地之一，是水鳥遷徙途中重要停歇地。也是連接我國華南地區和俄羅斯遠東地區鳥類遷徙的重要驛站。

每年有丹頂鶴、白頭鶴等50餘種鳥類在此遷徙，數量多達20餘萬隻。

人與自然和諧共生的生活理念，圖案題材多取自日常生活和大自然，這樣的理念也融入到了當地文化當中。

起源於清代，與漢、滿、藏等民族刺繡技藝，互相融合、互相影響後的蒙古族刺繡，國家級非物質文化遺產代表性項目。

近年來，蒙古族刺繡產業迸發出，強大的生機與活力，不僅使傳統刺繡技藝得到了傳承，更是激發著群眾逐夢新時代的熱情和幹勁。

2017年以來，科右中旗依托蒙古族刺繡扶貧車間，在全旗推廣刺繡，目前，全旗約有1萬名人從事刺繡。

一根針，一縷線，不僅「繡出」了文化傳承，也「繡出」了廣大農牧民，五彩斑斕的新光景。

這樣的五彩斑斕，匯聚成了魅力與美麗並存的興安盟。

人這一輩子，一定要來一趟興安盟。

興安盟，等你來！