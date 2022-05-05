新冠病毒變異株Omicron全球傳染力不容小覷，讓昨天（3日）單日本土病例近3萬例，台灣開始進入「與病毒共存」的風暴期。為降低重症率，疫苗接種格外重要，政府近期開始6-11歲兒童施打半劑莫德納疫苗，台灣家長只有「打與不打」選項，未來還有「混打」問題，考量其副作用，著實令家長們憂心不已。

家長會如此焦慮不安其來有自，根據歐洲藥管局分析，莫德納2000萬劑疫苗接種中，出現19例心肌炎和19例心包炎，其中五人死亡；而輝瑞BNT的1.77億劑疫苗接種，出現145例心肌炎，以及138例心包炎，證實mRNA疫苗會引起心肌炎症。

另一個原因在於，美國政府目前並未核准莫德納疫苗施打在兒童身上，其主要原因為疫苗廠商並沒有提供足夠的科學數據，諸如兒童年齡、體重等施打劑量，以及副作用的反應，付之闕如，台灣政府若貿然核准施打，等於把這些孩子當作白老鼠實驗，家長如何能放心？

美國今年初新冠疫情無比慘烈，曾高達單日百萬案例，截至目前降低至單日8萬例左右，美國政府有效防控疫情的方法就只是寄發每戶４套快篩劑和兩千元美金、藥房免費PCR檢測、免費施打第三劑疫苗，個人防護就是把口罩戴好。政府防疫藥物、物資準備齊全，正面迎戰與病毒共存的生活。反觀，台灣政府除了喊喊「新台灣方案」口號，配套措施走一步算一步，幾乎就是躺平，看見這些亂象，老百姓怎麼會有信心？

根據美國統計，兒童被Omicron變異株感染，死亡率約萬分之一；前台大感染科醫師林氏璧引述相關數據指出，日本與英國兒童疫苗施打率都低於10％，兒童染疫人數都是10萬以上，但死亡人數都在個位數。另外，研究也指出，孩童與青少年確診症狀不像成人那樣嚴重，但Omicron主要感染人體上呼吸道，嬰幼兒的上呼吸道較窄，故年齡越小，呼吸系統越容易受影響，目前無疫苗的五歲以下嬰幼兒家長更是「挫咧等」。

尤其，我們不能忽略醫學研究的正常程序，疫苗開發通常需要10年時間，此次新冠疫苗，從研發到緊急授權過程不到一年，普及施打有一定的風險性，過去一年全球與台灣已接連發生，施打後產生副作用或死亡案例。然，新冠疫情已進入第三年，成人疫苗達一定覆蓋率後，開始為全球兒童健康帶來嚴峻挑戰，目前世界各地僅有5歲以上兒童有資格接種疫苗，6歲到11歲兒童多半是接種莫德納、輝瑞BNT兩種mRNA疫苗；家長普遍懷疑「大魔王」莫德納疫苗的副作用這麼強，小朋友能忍受嗎？

國內每年4到9月是兒童腸病毒的流行季節，根據疾管署統計，從6月開始腸病毒就診人數增加，每周急診就診人數多達1300人至1400人。再加上新冠疫情對兒童的侵襲，地方醫院或診所能否迅速接住確診病童，將是一項嚴峻的挑戰。疫情指揮中心對於兒童疫苗施打的考慮有欠周全，姍姍來遲的BNT兒童疫苗，打亂原先的莫德納兒童施打計畫，別怪台灣家長不放心，難道不是指揮官陳時中自打臉嗎？

（作者為智庫研究員）

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