疫情大爆發，此刻最需要的便是快篩！照理說，這是個硬需求的東西，應該是政府免費提供，又或是接近成本價才對，迅速先行檢測出是否陽性，好讓民眾心安，加以安排後續隔離或就醫，進而保障民眾的生命安全。然而，一個小小的快篩，台灣一劑難求，民進黨官員不思改進，只會口水不斷。

一個快篩平均要價200-300元左右，最便宜的也是一個100元，還要讓民眾用健保卡冒著群聚的風險排隊去買，重點是還限定購買數量，真是匪夷所思。

更神奇的是，政府還在政治算計，已經有不少人指出國外一個快篩價錢大概就30元而已，然而，經濟部長王美花卻大言不慚說，「便宜的都是中國製，台灣快篩價錢真的不貴！」仔細想想，真的是這樣嗎？

這暗示著什麼，不外乎就是中國大陸製就是「黑心、劣質、次等」等概念。怪不得不少網友說，「好啦！又通通都是阿共的陰謀，是阿共特意把價錢壓低。」便宜沒好貨是吧？那全世界買大陸製快篩的國家和地區又是怎麼回事？

而陳時中則是老江湖，避重就輕說，需與同廠牌比價格，記者會上秀出羅氏與亞培快篩劑在新加坡、泰國、德國、美國和日本的價格，都比台灣賣的價格高。問題是，首先，這些國家大多在疫情嚴重時都廣設免費的快篩站，民眾只要申請，也會有免費快篩劑寄送到家；其次，這些國家市面上也有便宜的快篩劑可選購。而台灣的狀況是，必須自己花大錢排隊搶購快篩劑，毫無自由選擇的餘地。

坦白說，快篩這種硬需求的東西，在這非常時刻，民進黨政府不但不是免費發放，還要民眾冒著群聚風險去排隊花錢購買，讓人百思不得其解。簡言之，民進黨政府一邊想著各種政治算計，一邊還在大賺人民血汗錢，卻還說著「台灣快篩價錢真的不貴」，真是可嘆亦復可悲。

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