前空軍司令熊厚基上將因病轉任戰略顧問，使得國軍少了一位可以擔任參謀總長的人選，令人惋惜，也希望他能靜心養病，重拾健康，熊司令上任之初滿頭黑髮，卸任時兩鬢斑白，可見擔任司令確實勞心勞力，尤其是近期兩岸關係持續惡化，中共持續以武力壓迫台灣，身為守護台海第一線的空軍，壓力可想而知。

新接任的劉任遠上將，在空軍學、經歷完整，接任司令並無不意外，而且劉司令曾任馬英九總統的空軍武官，政黨輪替後仍能獲得重用，顯見必有治軍長才，才能令蔡英文總統信任，願意將空軍的「虎符」交給劉上將。

回顧劉司令過去的經歷，可以發現他擔任過兩個重要職務，一是空軍司令部計畫處長以及空軍作戰指揮部指揮官，計畫處主要職責為空軍未來的「建軍」規劃，目前執行的高教機換裝及F-16V採購，幾乎都在他任內完成前置作業，對於這幾個影響空軍廿年建軍的大案都瞭若指掌，另外擔任作戰部指揮官期間，正是共機繞台頻率最高峰，劉司令夜以繼日的在洞內值班，沒有休過一天假，依循「不挑釁、不示弱」的原則，避免擦槍走火，穩健的指揮空中兵力運用，穩定台海局勢，顯見他具有「建軍規畫」及「指揮作戰」的長才，獲得重用並不意外。

然而此刻正是空軍主力戰機機隊進入中壽期，性能提升未完成，新購戰機未到，以及高教機正在換裝之時，一方面要戰備訓練，又要維護台海空域安全，人員及機務漸感吃力之際，挑戰重重，劉司令要面對的是如何整合現有資源，作合理分配，除了將資源放到飛行部隊外，對於戰備壓力日益沉重的飛彈及戰管部隊更要鼓舞士氣、爭取福利，另外更要屏除注重形式主義、官大學問大的陋習，用人唯才，路才走得長遠。

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