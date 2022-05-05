過去二三十年裡，「垮掉的一代」這頂「帽子」相繼被扣到中國「80後」「90後」和「00後」頭上。日前中國官方發佈的《新時代的中國青年》白皮書，向世界展示出時代背景下中國青年擔當與奮進的集體群像。事實上，不僅當代中國青年並不「拉垮」，中國從來就沒有「垮掉的一代」。

「垮掉的一代」原指二戰後出現於美國並一度風行的文學流派，成員多為落拓不羈、厭惡陳規的青年作家與詩人。用「垮掉的一代」形容中國青年，張冠李戴，並不客觀。

中國青年從來擁有愛國主義血脈。近代以後，民族危亡，青年一代挺身而出，在救亡圖存道路上奔走呼號，從《少年中國說》到《湖南少年歌》，從「我以我血薦軒轅」到「為中華之崛起而讀書」，青年以獨有的朝氣、銳氣和志氣砥礪、振奮著國家與民族。五四運動，在「外爭主權，內除國賊」的吶喊聲中，青年學子拉開中國新民主主義革命的大幕。中國共產黨成立後，先進力量指引下的青年繼續立於時代潮頭。從革命、建設到改革開放，青年弄潮兒的身影遍佈每一個歷史時期。

當代中國，青年接續奮鬥，領風氣之先。抗擊疫情、搶險救災，「青年突擊隊」「青年攻堅組」的旗幟處處飄揚，新冠肺炎疫情發生以來，32萬餘支青年突擊隊、550餘萬名青年奮戰在抗疫一線；脫貧攻堅、鄉村振興，湧現出眾多青年先進典型，數百萬青年學生參與「三下鄉」社會實踐；科技創新，青年工程師已在國家重大科技攻關任務中擔重任、挑大樑，中國航天「嫦娥」「天問」「神舟」「北斗」等團隊的平均年齡都在30-40歲之間，中國天眼FAST研發團隊平均年齡僅30歲；賽會服務，此次北京冬奧會，以青年為主的1.8萬名志願者用熱情與周到向世界遞出閃亮的「中國名片」……

事實上，不僅歷史與現實昭示著一代代中國青年的風貌與擔當，中國沒有「垮掉的一代」，也有著自身的理論依據。唯物史觀認為，社會存在決定社會意識，時代中的人們是否大有可為，能否大有作為，既取決於主觀意願，更由客觀物質環境與條件決定。近代以來，中華民族從站起來、富起來到強起來，富強、發展著的國家與社會，不斷為青年一代提供更加厚實的發展基礎與更加充分的發展底氣。

或許有人說，一些年輕人選擇了「躺平」，但實際上，「新時代中國青年生逢中華民族發展的最好時期，擁有更優越的發展環境、更廣闊的成長空間」，「躺平」只是極少數，「奮鬥」才是大多數。

「人是社會關係的總和」，身為「Z世代」和「Y世代」的當代青年，在中國對外開放、社會更加富裕、高等教育擴大的環境下成長，親歷了經濟全球化與通信革命，是中國與世界發展的見證者、獲益者，擁有著較之以往世代更加自信自強、開放包容的獨特品質。他們既胸懷家國，也胸懷世界、胸懷未來。一如美國「知華派」學者李成所言，今天的千禧一代「在中國歷史上是獨一無二的」。

概言之，時代造就青年，國家發展與民族復興的進程決定了，中國的青年一代不僅不會「垮掉」，只會「江山代有才人出」。在中國共青團成立100週年之際，有著家國情懷和世界關懷的億萬中國青年與超7000萬名團員，正致力於為中國與世界發展作出更大貢獻。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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