這一波讓人目眩神迷的快篩之亂，先有一波輿論質疑國內快篩試劑較貴，直指發國難財歪風大起，逼得指揮中心不得不出面自清；未料一波未平、一波又起，接踵而來的「小吃店」變快篩試劑進口商疑雲、快篩經銷商與綠營之間說不清的千絲萬縷，一一被民代殘酷揭露，拳拳到肉的組合拳打得指揮中心鼻青臉腫，卻也是指揮中心自取其咎。

何以指揮中心會成千夫所指，被在野黨暗喻「不乾淨」？除了是監督執政是在野黨的天職所驅使外，指揮中心在新冠肺炎疫情爆發以來的各種花式「雙重標準」，自忖染疫數字可以塞住人民嘴巴，笑罵由人、好官我自為之的顢頇態度，才是讓民眾選擇「相信」在野的主因。不信？疫苗之亂的經驗成了一面最好的執政照妖鏡。

回顧疫情之初BNT疫苗取得波折，前閣揆林全任職的東洋一度取得代理權，擬採購3000萬劑BNT疫苗，指揮中心當時卻以東洋「沒有直接授權的正式文件」、「不可能跟一家直接買3000萬劑」為由推遲交涉，最終導致BNT進口破局，當時即有輿論質疑指揮中心有意為尚未問世的國產高端疫苗鋪路，故而技術性卡關東洋。

後來郭台銘宣布捐贈1500萬劑BNT疫苗，指揮中心又陸續以「郭未取得原廠授權」、「不同意循『復必泰』在港澳的銷售模式進行採購」為由，企圖在枝微末節的問題上打槍郭，使其知難而退，過程也被輿論認為是在百般刁難不願促成郭的善舉。詎料當時疫情惡化，民意丕變下才同意由上海復星代理銷售模式，後來首批德國原廠進口來台的BNT疫苗，更大書「復必泰」、「復星醫藥」字樣，完全打臉綠營起初惡意宣傳的:復必泰BNT跟輝瑞BNT不同、快過期、大陸分裝、大陸代工等造謠手法。

如今，不過區區一個快篩試劑，指揮中心馬上就「回復正常的決策判斷」，以疫情擴散為由，直接搬出《政府採購法》第二十二條第1項第3款「不可預見之緊急事故」的帝王條款，試圖為急向多家廠商採購快篩找理由解套。

然而，指揮中心如真遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者，更應在第一時間連同全台有多少家企業有能力代理、生產快篩及其量能，並將當時是透過何種管道釋放標案訊息，才能讓指揮中心得以「短短時間就找到」這幾家雀屏中選的廠商等細節一併公布，以昭公信才是正辦。

對照去、前年全球疫苗取得困難之際，指揮中心尚捨不得動用《政府採購法》第二十二條的緊急事故例外允許限制性招標、《防疫條例》第七條中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施等，以帝王條款「一路開綠燈」來搶救人命。現在又是一反原則，舉起帝王條款大旗，讓「小吃店」變快篩試劑進口商，讓與綠營前立委、被輿論質疑酬庸台車董事長的蔡煌瑯其胞兄有關企業，雙雙錄取得標廠商。

或許最終真的沒有利益輸送，更沒有圖利、貪汙情事，但光光是在疫苗取得的百般阻撓，到了快篩取得卻是百般依順，若非指揮中心前倨後恭的作法，又如何會讓輿論逼得已得標的高登最後決定棄標不蹚這渾水？指揮中心該檢討檢討自己了！（作者為自由撰稿者）

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