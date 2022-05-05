俄烏戰事已滿兩個月，「他人之事、我事之師」這場戰爭台灣人尤其有感，戰爭之初朝野爭相以為台灣的借鏡，但借鏡的角度卻南轅北轍！過去民進黨說「今日香港明日台灣」，當在野黨擔心「今日烏克蘭明日台灣」，又說這是在唱衰台灣！

到底今日烏克蘭會不會是明日台灣呢？不能只有一個維度來討論。

1、避戰角度：三個月前俄羅斯大軍陳兵邊界，美國再三警告俄羅斯可能會入侵烏克蘭，烏克蘭總統說：「一切在掌控中，國土沒有被攻擊，而你的神經被攻擊了，他們總是想讓你焦慮！」在野黨擔心的就是這個，明明已經在鋼索上而不自知，或因為政治利益，讓人民把真正的危險等閒視之！

「大事小以德、小事大以智」這是古聖先賢的智慧。但如果執政者對雙方強弱、威脅無感，國家危矣。你也許想問：「侵略的是對方，為什麼要檢討受害者？」那你可能把執政黨和國家混為一談了、受害的是國家，執政者面對困局的應對之法確實可受檢討。

在野黨不掌握國家權力，在政黨政治中的責任不是對付侵略者，而是做為忠誠的反對黨，在國家內部論證中提出執政者忽視的維度。

但是面對俄烏戰爭，我們不是烏克蘭的在野黨有權力或職責去質疑烏克蘭執政者；作為國際友人、我們只能聲援烏克蘭！否則會讓別人誤認為在質疑受害者、甚至聲援侵略者。這就是為什麼台灣的兩大在野黨盡量不提及這個層面，對外只表達力挺烏克蘭譴責俄羅斯。

2、美國態度：阿富汗撤軍時，美國表示烏克蘭、台灣戰略地位和阿富汗是不同。美國言猶在耳，當俄羅斯陳兵邊界，美國又表示不會派兵烏克蘭戰場。

美國的保證顯然不可盡信，但面對大敵，我們仍要全力爭取美國的支持 。在這點用保守原則：我們必須有「美國對烏克蘭的今日，就是台灣的明日！」來做準備。

3、癱瘓指揮：戰爭之初全世界都認為烏克蘭總統大概率會像阿富汗總統一樣臨陣脫逃。也覺得基輔守得住兩天嗎？

歷史上大軍圍城沒有棄國遠逃的領袖屈指可數，演員出身的澤倫斯基告訴美國「我們要的是武器、而不是搭便車」此話令人動容！一直批評他的盧登科說：「雖然過去犯了很多錯，但如今證明他配的上自己領導的國家」。

但我們民主選出來的總統、兵臨城下時能否堅守到底？「明天的台灣未必能成為今日烏克蘭」這點民進黨可能又不同意了。

如果我是總統，我不會讓國家和自己走到這個窘境，孫子兵法有云：「不戰而屈（罷）人之兵、善之善者也」

小國不肯柔軟、難道要大國（美、中）為你彎腰嗎？中華民國的存亡更不該寄望在兵臨城下的時候總統會不會出逃。如何軟硬兼施的避戰之法才是要務！

4、軍事戰略：台灣海峽的天險是烏克蘭所沒有的，俄烏國土相連，俄羅斯進軍之初，軍隊、物資運補尚且十分困難，以至被迫退出基輔周邊，將戰場轉移到挨著邊界的烏東。可見隔著海峽天險的台海戰場，軍隊跨海攻擊、軍需運補談何容易？但如果中共只是採取圍而不打的策略，封鎖台灣卻又明顯比俄羅斯封鎖烏克蘭容易得多。

5、經濟封鎖：你可能會說共軍如果封鎖台灣，西方國家也會採取對俄羅斯一樣的經濟圍堵。但中共的 G D P是俄羅斯的10倍，經濟圍阻中共的代價是西方各國願意承受的嗎？而這個經濟圍堵對這個世界數一數二的經濟體後座力為何？中共領導階層的決心如何？最後一個問題：今日俄羅斯是明日中國嗎？我沒有答案。

綜上，「以烏為鑒」要從不同維度思考，而非一廂情願套用在自己對台灣的政治理解。未來面對危機朝野也應建立應對的共識。執政黨也要有雅量，不應把在野者避戰的建議，解讀為唱和中共、恐嚇台灣，否則危機來時我們極可能在父子騎驢的困境中錯過避免戰爭的機會！（作者為台灣民眾黨青年事務委員會執行長）

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