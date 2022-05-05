日前，在朝野國會議員相互「動粗」一陣子騷亂之後，南韓國會通過由民主黨172名國會議員一黨強行主導的所謂「完全剝奪檢察官偵查法」，3日由文在寅主持的最後一次國務會議中拍板定案。

不顧南韓人民有60%以上反對，連日來，國民之力黨國會議員在青瓦台前面舉牌示威外，尚有全韓各大學教授6000多人、大學生、市民團體及律師公會等出面阻止文在寅，但都無疾而終。

一般認為，綁住檢察官調查的「惡法」，專門為文在寅和李在明2人訂製，逃避檢察官繼續辦案，根本不是為人民的權益著想。這種草率又魯莽作為，將由文在寅和民主黨負責，成為歷史的罪人，記載於史冊。

目前，檢察官和法官陸續反彈。指責文在寅與民主黨的私慾優先人民，該法可保護文在寅和李在明一時，絕對保護不了永久。因為，2人的犯罪事實與證據早已浮上水面，無法以泥土再行包裝或掩蓋。

不幸，文在寅任期只剩不到幾天，僅圖為自己安全卸任安排，自私自利，不怕惡名昭彰，受到輿論評價是「歷任總統中最差勁」的總統，其後遺症將在6月1日舉行之地方選舉就會立即呈現。

以目前各家民調顯示，首爾、釜山由國民之力黨候選人大幅領先外，其他原先是屬於民主黨地盤的主要城市也被國民之力黨後來居上。文在寅完全執政5年，享受的是文在寅和民主黨「圈內人」，並非是全民。

所以，尹錫悅一當選總統，就喊出「我應人民的呼喚而來」。因為，文在寅不僅靠「燭光示威」提前趕走朴槿惠總統，達成任期內，把李明博總統和朴槿惠一起捉進牢獄的總統記錄，居然還敢說自己是最會溝通的總統，實在「坐井觀天」說夢話，好像來自地球的另一邊。

最不可饒恕的是，至今文在寅百般阻撓尹錫悅順利上任。近日，「名嘴」政治評論家徐正旭律師警告文在寅，越對尹錫悅提出各種批評，越會對文在寅不利，畢竟過幾天掌權的人是尹錫悅。透過新任法務部長韓東勳，不會輕易放過文在寅與李在明。其實，這也是南韓選民選擇尹錫悅的主要原因之一。

法律面前人人平等，尹錫悅敢辦李明博和朴槿惠，韓國人不禁在問尹錫悅：為何不能辦文在寅呢？蔡英文也是完全執政，如果說文在寅是「選舉之王」，那麼，蔡英文就是「選舉之皇」。一般來說，不僅南韓總統的命運與台灣總統類似，甚至南韓政治走向，也和台灣政治差不多。

唯一不同的是，南韓人民的民主意識遠超過台灣。從這次南韓總統大選，可以評析得出，要不是人民要求政黨輪替的比率，遠比尹錫悅的得票率高出很多，否則尹錫悅0.73%的勝選機會都沒有。文在寅臨別前，又贈送尹錫悅在來臨的地方選舉大勝「禮物」。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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