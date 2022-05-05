春秋時期的齊國名相管仲曾説過：「無奪民時，則百姓富。犧牲不略，則牛羊遂。」其本意指主張國家應減輕賦役徵收，並通過「藏富於民」的方式來發展生產、穩定國家財政收入，穩定國力，進一步達到富民富國的目的。藏富於民本是件國家發展人民財富的美事，但在經過歷史的更迭邁入現代化後。正如同當年杜正勝的「罄竹難書」新解，民進黨正在重新定義「藏富於民」！

此次快篩劑事件，首先是食藥署火速通過高端疫苗近親「福又達生技」申請唾液快篩進口案件，接著是指揮中心指定提供的快篩劑台灣羅氏，其經銷商「牛耳生技」董事長竟是前立委蔡煌瑯哥哥蔡朝正。而最令民眾氣憤的是資本額僅兩百萬、前身是小吃店的「高登環球生技」竟麻雀變鳳凰，吃下衛福部高達16.5億元的快篩劑緊急採購，當中最爭議者莫過於高登環球生技根本不符醫材商基本條件，且高登所被核准的5支家用型快篩，竟是衛福部4月28日召集12間廠商商討合約的當日同時核准，這種「量身打造的綠色通道」難道不是圖利？

可笑的是，知道自己出包的衛福部長陳時中，竟在立法院答詢時先後脫口「政治不應干預商業」、「無關乎是大小公司，重點是有沒有合格的貨」及「找總代理不給台廠賺、不是鬼更大？」回過頭看2021年政府刁難民間疫苗採購，不正是「政治干預商業」、「有合格貨進不了」，陳時中完全是自打嘴巴。而找台廠一說如同民眾上市場買菜，究竟要到批發市場買便宜還是市場小販便宜？答案不言可喻。而「給台廠賺」這句話更表明了衛福部就是要放利潤給台灣進口商的鐵證，錯亂到自我承認圖利，恐怕也只有陳時中有這個膽量了！

當年前總統陳水扁因為「海角七億」處理不當，最終導致民進黨政權丟失、自己也落了個牢獄之災。或許是謹記陳水扁的教訓，蔡政府官員、立委自己不貪污，而是透過不同的方式將錢藏在「綠友友」的身上，真正落實「藏富於民」，不僅安排好退休後的後路、預備好競選資金，更厲害的是錢沒有進口袋，不會有被抓去關的問題，一兼三顧、真是好個算計！

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