之前，為了防疫所需，我家買了300元的快篩試劑。快篩實聯制上路，卻不容易買到。

我是退休人士，一波三折，還沒買到；上班的民眾，更是不容易。我的孩子曾經和確診者接觸，居家隔離；同住的家人，必須自主健康管理。需要快篩劑，並不是囤積，一份都沒買到，怎麼囤積？

疫情升溫，快篩劑需求增加，迫切性也是。民眾仍抱怨「搶不到」，市府接到電話、最大宗問題就是快篩、電子居隔單。市長侯友宜說，以新北市來算，平均29天才能買到快篩劑。

快篩試劑，是防疫所需。提供足夠且平價快篩劑，讓民眾方便買到，有助於防疫；同時，這也是防疫部署的一環。立委指出，德國人幾乎是每天快篩才出門，且快篩劑一劑約新台幣30元，希望能放寬國際認證、便宜可靠的唾液快篩試劑進口。指揮官陳時中回應，「德國快篩30元、須天天快篩才出門」是假訊息。

「須天天快篩才出門」，是強制性；幾乎是每天快篩才出門，是高度自主性。兩者並不一樣，怎能混為一談？ YouTuber「台灣家庭在德國」影片，影片裡的拍攝地點就在德國的藥妝店，快篩劑一盒5劑、約新台幣160元，一劑平均是新台幣32元；另一間藥妝店的快篩劑，5劑約新台幣133元，平均一劑新台幣27元。

平價快篩試劑，何時才能買到？讓全民關切。「快篩劑30元」，指揮官打臉立委，網友、民代打臉指揮官。隨著資訊不斷曝光，誰是假消息？愈來愈分明。

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