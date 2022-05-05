新冠病毒爆發兩年多來，民進黨政府數度運用特別程序獲得特別授權，手握超多預算，擁有予取予求的預算分配權，但妄自濫權的結果，不僅揮霍無度，而且違背常情常理花用預算，在在圖利廠商，其中疑雲重重，啟人疑竇，但檢調單位卻文風不動，不願啟動調查，不無官官相護之疑。

護航疑雲重重 檢調不動

最新的一個事例是生技公司「福又達」申請進口唾液快篩試劑，僅2周就獲准，別家申請難如登天，這家後台很硬的公司卻能獲特急件辦理。公司的創辦人遭爆便是高端疫苗總經理陳燦堅，他受的特權待遇還不只一樁。有網友在PTT貼文，指去年帛琉疫苗團，在桃機1次要價5000元的PCR檢測，也是福又達負責，且福又達公司地址還與高端在內湖同一棟樓內，顯示兩家公司關係密切，瓜田李下毫不避諱。由於民進黨政府未做好超前部署，近期疫情大爆發才發現國內快篩持續嚴重缺貨，不少廠商要求開放唾液快篩，讓快篩多一種途徑、也減少鼻腔不適，生技公司福又達4月15日申請進口唾液快篩，食藥署僅花2周就火速通過，護航疑雲顯明不過。

事情原委不是這麼單純。當初更大的圖利廠商疑案高端疫苗更是明目張膽進行，蔡政府為其量身打造「免疫橋接」程序，閃過國際通行的最起碼人體實驗程序，而且EUA專家會議委員，其中3人是來自前副總統陳建仁相關的國衛院系統，為其一路開綠燈。過程簡直臭不可聞，比如17位衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員中，有4位接了高端疫苗的研究計畫、1位擔任聯亞獨立監督委員會主委，等於近1/3的委員與國產疫苗有所連結；這些委員既然接受高端補助，高端自己也生產新冠肺炎疫苗，因此屬於ACIP會議的利益關係人理應迴避。

身兼高端疫苗計畫主持人的林奏延、李文生在審查中並未自請迴避，出席其他疫苗廠的臨床試驗報告會議，利益衝突再明顯不過，「球員兼裁判」情事非常可疑。更可議的是，高端疫苗根本不被國際主要國家認證，政府卻撥鉅款購買，讓其獲取巨利。

國人支持國產疫苗與生技產業，固然無可厚非，但國際認證的疫苗護照，是最起碼的要求，政府有關單位卻竭盡所能違背專業原則放行，待其上市後極少民眾青睞，造成政府財政嚴重損失。但是，政府的檢調單位若無其事，對於高端草率的放水程序又變成滯銷品的過程置若罔聞，顯示故意成全，嚴重失職。

拔掉老虎牙子 超前部署

民進黨執政後，各檢調單位已喪失獨立性，一切仰承上意，辦藍不辦綠是其基本準則，比如北檢重新啟動業已偵查完全查無實據的馬英九出售三中案，就是政治追殺的顯著案例，第一審也判無罪，但北檢仍再上訴，而相關主事者個個升官。現在從疫苗到快篩劑疑竇明顯，卻無偵查行動，完全合乎政治邏輯，但更讓人想起當年無畏無懼獨立辦案的特偵組。民進黨一執政就將其撤銷，十足表現其對獨立偵查機關不能順從己意的嫌惡，以及不讓各種弊案進入司法程序的用心。現在看到檢調機關對防疫相關疑案按住不表的行徑，更讓人對民進黨政府「超前部署」的獨到眼光刮目相看。

特偵組在前總統陳水扁任內成立， 全名為「特別偵查組」，設置於最高法院檢察署。特偵組成立的目的，是為了要積極查辦涉及總統、副總統、各部會首長及上將軍階之貪瀆案件及其他重大貪瀆、財經、危害社會法治犯罪之案件。成立後辦過林益世案、國安秘帳案，甚至是前總統陳水扁自己的國務機要費案等多起國內重大弊案，「打老虎」的用心與表現備受矚目，但民進黨執政後對其心懷戒心，為免後患，強硬將其撤銷。

民進黨政府的用心果然得到回報，執政6年來沒有重大舞弊疑案受到偵辦，一副弊絕風清的假象。其實，可堪懷疑的弊案不少，只是沒有檢調單位敢於聞問，更省卻了特偵組查辦重要官員的大麻煩。

現在大老虎被宰了，小老虎被馴服了，民進黨政府無所顧忌，可以放膽行事，保證可以逍遙法外。如果今天特偵組還在，民進黨政府敢如此胡作非為嗎？陳時中、陳耀祥、陳吉仲們敢如此囂張嗎？