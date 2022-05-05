蔡英文執政以來，著力最深，花錢最多的當屬生技、國防、綠電3個領域。而蔡政府在這3個項目所編列的巨額預算，也恰恰給了民進黨最可以上下其手，雨露均霑，類A錢的絕佳溫床。

為何要說是「類A錢」呢？因為現在這個政府很兇，動不動就要用假新聞辦你。適巧現在蔡英文的官員個個「牽物引類，不倫不類」，我也正好可以「觸類旁通」，以「類A錢」來評論這些「丑類惡物」的「拔叢出類」。

蔡英文很早就看上了生技產業這塊大肥肉，從最早的宇昌案、浩鼎案，到最近的高端生技，處處都可以看見蔡英文的著墨之處。因著新冠疫情的爆發，台灣的生技大餅，從單純的開發新藥，迅速地延伸到口罩、疫苗、快篩等這些採購量大，單價利多的周邊產品。由於牽涉的金額太大，利益太廣，蔡政府許多不合理的舉措，都令人不可思議。

首先政府利用「國家隊」的名義，將這些防疫物資變成寡佔市場，讓人民毫無議價空間，只能接受政府的定價與配給。這其中最大的問題乃在於相對於其他國家用國家的預算將這些物資免費提供給人民作為防疫之用，蔡政府卻利用防疫特別預算獨佔收購這些重要物資，再轉手賣給人民。由於是寡佔市場，因此所有的經銷商與製造商都是由政府一手核定，給了「官商勾結」一個絕佳的機會。當人民質疑政府是否有圖利特定廠商之虞時，中央指揮中心專家小組李秉穎醫師還大言不慚地說，「圖利廠商，天經地義！」而恰巧這些廠商卻都是與民進黨交好的「綠友友們」，這完全是擺明了「人不要臉，天下無敵」！

再來就是用政治的手段護航、美化一個沒有國際公信力的國產疫苗。這個政府從上至總統，下至防疫指揮官對於高端疫苗不遺餘力的讚美、宣傳、話唬爛，已經到了讓人匪夷所思的地步。這個在許多台派信眾眼中「世界第一」的疫苗，迄今沒有通過二、三期的人體試驗，沒有得到WHO的認證，無法成為國際通行的疫苗護照，然而枱面上那些高端門神們，依然大剌剌地洗腦這些阿呆們説，「世界怎麼跟的上台灣！」正是只要你不怕睜眼說瞎話，那麼瞎的就是別人。

國防的軍事採購，更是黑中之黑，暗中之暗。蔡英文政府對美國的軍事採購動輒千億起跳，買的既不是最新型的武器，單價又總是比別人貴上好幾倍。美國的政府官員、國會議員、遊說智庫一波接一波訪台，幹的不都是那些「類掮客」的勾當嗎？而有哪一個頭腦清醒的人會相信，台美兩邊沒有那些黑白手套們的「類回扣」與「類佣金」呢？

最後在蔡英文「非核家園」的義和團民粹大旗的揮舞之下，綠色能源成為當紅炸仔雞，一時之間離岸風電，太陽能發電，海水採礦喊的震耳欲聾，蔡政府不僅簽下幾近賣身的二十年風電長約，前台中市長林佳龍也簽下千億海水採礦的MOU。這中間有的詐騙已被挖底，有的發電效益屢被質疑還有待後續觀察，但要說這當中沒有上下其手的「類勾結」，你會相信嗎？

「國破山河在，城春草木深，感時花濺淚，恨別鳥驚心！」當你我眼睜睜看著這一個政府拼了命在挖空國家的根基，我們卻一點使不上力，這時候才更能夠體會當初杜甫那種觸景生情的悲涼無奈了！正是「ㄟ錢連三箭，愛台底萬金，綠庫搔更重，渾欲不勝負！」

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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