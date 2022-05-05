實名制快篩上路近1周，全台藥局大排長龍，快篩試劑嚴重缺貨，民怨四起。之前先有試劑價格偏高、其中差價流向的爭議；緊接著中央疫情指揮中心緊急採購快篩試劑，又遭國民黨立院黨團踢爆，其中1家高登環球生醫有限公司竟是資本額200萬的「小吃店」變身，質疑是否利用疫情大賺快篩財。

詭異的是，此一爆料才被丟出、尚未形成更大風暴之前，當天深夜高登就迅速反應，聲明棄標，又引發此舉是民進黨相關人士「切割止血」、「斷尾求生」之舉的聯想。

衛福部長陳時中對此先是輕描淡寫地說「無關乎大小公司，重點是有沒有合格的貨」及「找總代理不給台廠賺，不是鬼更大？」還故做委屈地說「政治干預商業，這樣不好啦」，表示現在又得另找貨源。

說到政治干預商業，去年政府刁難民間採購疫苗，不就是最好的反證？陳時中根本是自打嘴巴！就算高登棄標，也還有另外21家符合資格的廠商可供選擇。以目前這麼多的疑點來看，在野黨提出合理的懷疑，絕非陳時中或民進黨以「干擾抗疫」就能狡辯；反過來說，難道什麼都要陳時中說了才算？

關鍵的問題是，高登環球負責人在2020年，連62萬元的欠債都還不出來，因此被法院強制執行，才1年半，就可以吃下衛福部這筆16億的大訂單，還真是生財有道！高登為何突然棄標，實在很詭異，若非有鬼，為何要棄標？莫非又有什麼貓膩？

過去兩年多來，陳時中堪稱台灣的防疫沙皇，隨著疫情加劇，愈見其防疫作為左支右絀，但他在心態與言行上卻依舊高高在上。總統蔡英文已經對快篩實名制大排長龍引發民怨說重話了，看陳時中還能撐多久？