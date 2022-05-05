國民黨國際事務部主任黃介正透露，國民黨主席朱立倫確定6月1日訪美，除替國民黨駐美代表處揭牌外，也將與美國智庫學者和美方印太事務重要主管會面。朱立倫歷經一連串挫折後，是否仍有角逐大位之心，此行是否為2024大選布局，外人不得而知，他本人也避而不答，但此行若能重建國民黨和美國的互信，讓美國不反對國民黨重返執政，應該就算是成功。要達成這個目標，朱立倫應該釋放什麼訊號？

扮演和平的角色

根據3月中旬「台灣國際戰略學會」和「台灣國際研究學會」委託的一份民調顯示，歷經俄國入侵烏克蘭戰事，共軍一旦侵台，高達7成民眾願意挺身一戰。但7成7民意認為兩岸應該維持和平，力主應該「抗中保台」的只有16.1%，可見多數民眾有保衛台灣的決心，但和平仍是主流民意。保衛台灣不分朝野，但多數民眾不贊成「抗中保台」路線，這正是國民黨應該向美方表達的立場。

2月底，俄羅斯出兵烏克蘭，舉世震驚，但是多數民意並未因而對兩岸和平失去信心。根據前述民調，超過6成（61.1%）不認同「今日烏克蘭、明日台灣」的論調；另外有62.4%不認為烏克蘭戰事爆發，可能加快北京統一台灣的步伐。事實上，俄烏衝突持續延燒，但未見大陸提升對台戰備的動作，和平統一仍是官方一再宣示的基本立場。兩岸關係雖然仍處在冰點，陸委會與國台辦不時針鋒相對表態，但未見實質的對抗動作。國安局長陳明通3月間於立法院備詢時表示，俄烏戰爭給北京相當程度的警訊，就是不能輕易發動戰爭，他同時強調，蔡英文總統任內不會發生北京攻台事件，暗示台北不會冒進。

隨著俄烏戰事長期化，美國結合歐洲國家對俄羅斯實施經濟制裁，並大量援助烏克蘭。美國與歐盟也一直要求北京表態不支持俄羅斯，最近德國總理蕭茲訪問亞洲刻意漏掉北京，代表歐洲大國對中政策的轉向，不少評論認為俄烏戰爭的爆發，象徵「新冷戰2.0」的開始，世界將重新回到兩極對抗的格局，以美國為首的民主同盟對抗中國與俄羅斯的「中俄軸心」。那麼，處於兩大陣營邊緣、居於圍堵中國第一島鏈戰略地點的台灣，其危險性不言而喻。去年英國媒體《經濟學人》就以「台灣：世界最危險的地方」作為封面標題，若世界格局真的回到冷戰兩極對立，兩岸和平的壓力將有增無減。所幸中國經濟融入世界體系太深，「新冷戰2.0」將以「安全對抗、經濟合作」為主軸，與舊冷戰不同。台灣有經濟優勢，在兩大陣營接觸點上，安全議題上可能無能為力，但在經濟議題上卻可以發揮優勢，扮演有利和平的角色。

重回執政的核心

但台獨是和平的不確定因素，也是中美之間最敏感的神經。從3月拜習第2次視訊會談，到日前中美兩防長通話，中方都要求美方信守「四不一無意」的承諾。拜習第2次視訊會談後，根據白宮發布的新聞稿及資深官員簡報，拜登重申美國對台灣政策沒有改變，承諾「以三公報、《台灣關係法》及六項保證指引的一中政策」，強調美國持續反對任何片面改變現狀。

民進黨不會輕言放棄台獨神主牌，民進黨的台獨黨綱否定中華民國，追求制定新憲法與獨立建國，對台灣內部團結與區域和平都會產生不利的影響，蔡總統因而知所修飾。民進黨二度執政後，川普開啟中美貿易戰，兩國關係急遽惡化，卻讓民進黨操作「抗中保台」的空間更大，但追求和平、維持現狀仍是台灣民意主流。蔡英文政府主張兩岸主權互不隸屬，違背憲法與相關法律，不但形成兩岸交流無法推動的障礙，更成為中美關係的潛在性威脅。

國民黨作為負責任的在野黨，應該提出合憲合法、符合主流民意的主張。朱主席此次訪美，外界不免有去面試的遐想，其實更重要的是為國民黨重回執政鋪路，與美方溝通，強調國民黨的兩岸政策才能行穩致遠，在強化國防的同時，反映追求和平的民意，保障台灣人民的安全、和平與發展。當前國際局勢未必不利國民黨，國民黨若能提出務實的兩岸政策，讓大陸和美國都可以接受，2024未必沒有機會。