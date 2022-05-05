隨著俄羅斯一年一度的五九勝利節慶祝的到來，俄羅斯期待能夠團結所有俄羅斯族裔以及前蘇聯所有的參戰老兵，共同為贏得抗擊納粹法西斯的偉大的衛國戰爭而紀念。

今年，俄羅斯在這場美國暨北約指導下的烏克蘭反俄戰爭中，試圖達到幾點目標：一、解放頓巴斯，在烏克蘭東南地區，形成一道亞速海內海化的戰略緩衝區，以保護和平居民、克里米亞艦隊以及南部軍區的邊境安全，從而在俄羅斯軍隊佔領的俄羅斯族裔區，發行盧布，並且進行社會經濟重建。二、提高俄羅斯退休金發放金額，以及擴大傳統的療養體系，表達對老人一生奉獻的肯定。三、對陣亡戰士封勳，以及保障其後代教育和家人撫卹的權利。四、接見社會各界與青年代表，支持創新方案計畫，活絡俄羅斯社會能動力。五、鞏固盧布，穩定日常物價，提升盧布成為俄羅斯原材料輸出與發展友善國家朋友圈的國際支付貨幣，尋求全球能源霸主地位。六、完成薩爾瑪特洲際飛彈的試射與部署，作為國防安全與戰略嚇阻的有利武器。七、進行俄羅斯太空站的獨立運作，結束美俄航天合作的戰略穩定時代。

美國暨北約轟炸南斯拉夫聯盟之後，標誌著俄羅斯要走自己的道路。美國在九一一事件之後，發動了阿富汗戰爭與伊拉克戰爭。為了持續遏制俄羅斯，美國單方面宣布退出了《反彈道飛彈條約》與《中程飛彈條約》，破壞美俄戰略平衡的法律基礎。美國透過地緣遏制政策以及顏色革命的公共外交，傾出其國家綜合巧實力，以全力抵擋俄羅斯的再興。隨著俄羅斯進入國家現代化的進程，美俄之間的利益矛盾不斷累積。美俄地緣政治鬥爭，在北約東擴與俄羅斯戰略武器升級之間，展開最激烈的戰場就在烏克蘭。很遺憾地，俄烏軍事衝突是美俄地緣鬥爭下的災難。

俄羅斯認為，美國違反北約不東擴的口頭承諾誠信，不斷東擴進逼俄羅斯的領土邊界，並且在羅馬尼亞與波蘭部署飛彈防禦系統，作為核戰略升級的準備，這對俄羅斯安全構成威脅。從俄羅斯的角度來看，俄羅斯自身的軟弱與退讓，使得西方可以不用考慮俄羅斯的安全關切和協商訴求。彼此宣稱的安全威脅，導致了所謂的安全困境，不斷進入了軍備競賽與文攻武嚇的敵對情緒螺旋當中，釀成衝突不斷升級。美國透過顏色革命在烏克蘭扶植的反俄堡壘，不幸終將無法抵擋俄羅斯崛起的潮流。其結果將使得俄羅斯擺脫美元的控制，成為建立大歐亞能源經濟圈和北極航道運輸圈的能源霸主，掌握全球經濟發展的能源支配能力。

美國外交奉行前駐蘇聯大使肯楠建議的遏制圍堵政策至今，儘管意識形態與冷戰結束了，但美國永遠戰爭思維沒有改變，而俄羅斯作為地緣政治大國不可能沒有自己的國家利益。美國以離間分化並且統治操控的模式，伴隨著顏色革命在前蘇聯內部製造了民族衝突並且導致了內戰。

美俄關係的浮沉，也對中俄關係產生了影響：一、美國以扶持伊斯蘭激進原教旨主義組織塔利班，從而與蘇聯支持的阿共政權展開了十年的激戰，蘇聯從阿富汗撤軍，從而開啟了中俄關係正常化的道路。二、北約轟炸南盟，從而促使中俄走向建立上海合作組織，並且發展成為全面戰略協作夥伴關係的準聯盟道路。三、美國在中東戰爭期間，爆發了全球金融危機，從而促使中俄建立金磚國家領導人峰會，聯手打造國際經濟新秩序。四、美國對俄羅斯的經濟制裁與對中國的貿易戰，從而加速了中俄在建交70周年之際，發展成為新時代全面戰略協作夥伴關係。五、美國在烏克蘭發動的反俄代理人戰爭，從而加速中俄深化大歐亞能源戰略圈，加速全球地緣政治經濟的轉型。（作者為元智大學助理教授）