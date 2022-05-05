俄羅斯自2月24日對烏克蘭進行的「特殊軍事行動」迄今已二個多月，隨著戰事的延長，要藉和談來結束戰爭的可能性愈來愈低。即使聯合國秘書長古特雷斯日前分赴莫斯科與基輔，希望能發揮調停作用以結束戰事，亦因俄羅斯在其下榻之基輔飯店附近發射飛彈，說明其調停作用將無疾而終！除非有特殊事件發生，否則俄烏戰事要在短期內落幕的可能性很低。

俄烏戰事遲遲不落幕，除了讓烏克蘭難民有家歸不得，俄羅斯民眾因為西方經濟制裁而使生活不便外，因新冠疫情所導致的全球性通貨膨脹，更因俄烏戰事延長而雪上加霜。畢竟俄烏雙方一為能源輸出大國、一為糧食輸出大國，如今因戰爭而使輸出受到影響，全球能源與糧食價格豈能不漲！即使未來俄烏戰事結束，對未來世界格局的影響都不容小覷，而且戰事拖愈久影響愈大。

有一說俄烏戰事未能儘早結束，係因美國不願其在短期內結束，藉以消弱俄羅斯的政經實力，使其未來不再具備對美國或西方國家形成安全威脅的條件，因此不斷提供先進武器助烏克蘭將戰事延長，以達弱化俄羅斯的目標。此說可能性高，畢竟打仗是要花錢的，再加上受到西方經濟制裁，俄羅斯經濟衰退勢所必然。世界銀行預估俄羅斯今年經濟將萎縮11%，更有經濟學家預估萎縮最高會達15%， 戰事愈拖長當然對俄羅斯經濟發展愈不利！

當俄羅斯不再具備威脅西方安全的實力之日，也就是美國及西方各國全力來應付崛起中的中國大陸之時。原本中共可以藉聯歐制美，以減弱來自美國對抗與競爭的龐大壓力。然而自新疆棉事件開始，歐盟及歐洲各國對中政策已有轉向，如今俄烏戰爭又使原本美歐漸行漸遠的局勢翻轉，連向來中立國如瑞典、芬蘭、瑞士都已選邊站，更遑論向來重視人權的西歐各國。未來中共面臨西方要求遵守其國際規則的壓力將愈來愈大。

當俄羅斯實力不弱之時，西方國家難免會擔心中俄聯手與西方陣營抗衡，形成複製舊冷戰雙方陣營對壘之新冷戰的局面。若俄羅斯政經實力隨著戰事拉長而削弱，中共將無法再聯俄制美，面對美國一國圍堵已備感壓力，若再加上西方各國集體施壓，要從容應對恐非易事。雖然中共是全球第二大經濟體，有一定的政經實力，然若全球其他前九大經濟體集體施壓，其本身實力將相形見絀！

若要避免上述不利的局面出現，中共應設法發揮本身影響力讓俄烏戰事儘早結束，讓全球經濟儘速恢復常態。如此既可避免本身必須單獨面對來自於西方陣營的壓力，亦可落實習近平構建「人類命運共同體」的主張，否則「人類命運共同體」終將成為動聽的口號而已！（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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