「首批00後畢業生即將踏入職場」的話題在4月12日登上了微博熱搜。

一個頗為有趣的討論點是，人們發現00後在求職時除了使用傳統書面簡歷外，還多了「視頻賬號」這種特殊簡歷，他們用視頻UP主的身份找工作並在視頻網站上「現身說法」，大方地分享自己的求職經驗。

在這個被譽為「史上最多畢業生」的2022年畢業季，這批00後將從青蔥校園步入職場，他們是行事灑脫的一代，也是尚未經歷社會「毒打」的一代。在求職時，這些特點體現得淋漓盡致。

比如，有人嚮往新興的小眾職業，有人在求職時反向調研公司，有人旗幟鮮明地表示反對加班和996……在00後面前，企業間流行多年的「畫餅學」也徹底失效。

以及，他們對職場生活仍懷有一些過度樂觀的想像，有些想法也不算成熟。比如，他們反感加班，不理解為何同事們會「拚命加班」，推崇「work-life balance」等等。

隨著00後進入職場，將會產生哪些新問題及帶來什麼新變化？他們最焦慮的事情又是什麼？當以往管理80後、90後的方法不再適用於00後，企業又該用哪些方式來管理並吸引這些個性化極強的「後浪們」？

一、00後初入職場，比起按部就班更嚮往有趣

僅用3天，陳婷婷就在北京找到了實習工作，如果在實習期間表現不錯，她有很大概率能轉正成為正式員工。

陳婷婷就讀於廣西一所二本院校的廣告學專業，今年即將畢業，之所以這麼迅速地搞定工作，與她同學經歷的求職困境有關。

去年下半年，陳婷婷的同學陸續開始求職，很多人找工作花費了幾個月時間，且聯繫他們的崗位不少都是銷售、客服。最後，一些同學只能一再降低要求。「薪資降低了，工作內容也不要求一定對口了。」陳婷婷說。

同學的求職經歷給陳婷婷帶來一定的陰影，讓她想盡快找到一份工作。「我覺得我不應該有太多要求。」

然而，即便她從一開始就放低要求，還是感受到了求職的殘酷。

在面試一家公司時，陳婷婷覺得對方的要求既多又高。「要求會PS，會寫稿，會做圖，有的崗位還要求有工作經驗。」她表示，「我並不符合要求，感覺他們對我表示出了嫌棄，問我是什麼院校畢業，甚至問到了高考成績，太難了。」

2022年，中國高校畢業生人數將首次超過千萬，預計為1076萬人。一方面是畢業生人數的增加，另一方面受疫情影響，一些企業沒有開放甚至收縮招聘崗位，這都加劇了畢業生的求職難度。

前程無憂發佈《中國重點大學畢業生2021需求和求職狀況報告》顯示，61%的畢業生認為找工作比較難。

「出現這種現象的一個原因是，長期以來很多畢業生喜歡扎堆去互聯網、快消等行業，從事的工作要麼與專業不相關，要麼沒有太大的專業壁壘，這導致了供需結構的不平衡。而像製造業、半導體、晶片等行業，依然是人才難求。」前程無憂相關負責人對「創業最前線」表示。

不過，互聯網依然是Z世代最期待從事的行業。智聯招聘《2021Z世代職場現狀與趨勢調研報告》顯示，有20.1%的00後從事IT/通信/電子/互聯網行業，這個比例遠高於95後（14.7%）和85後（10.8%）。

成都一所985院校的應屆畢業生吳思思，實習時就去了一家互聯網大廠做運營工作，與自己本專業並不相關。

「我對運營類工作比較感興趣，感覺這份工作還挺鍛煉人的。」吳思思說道。她追求新鮮感、喜歡做有趣的工作，並不介意工作與本專業是否相關，而互聯網行業能提供的選擇空間就大很多。

除了扎堆互聯網，個性的00後還嚮往新興職業。智聯招聘上述報告顯示，有19%的人想做視頻博主、13.8%的人想成為電商主播、12.6%的人想當菜品體驗官。

在與多位00後交流的過程中發現，他們畢業後會選擇去做劇本殺主持人、整理收納師、球鞋鑒定師、遊戲陪玩師等這些新興且小眾的職業。

剛從電競專業畢業的李天，因畢業後沒有清晰的職業規劃，出於個人愛好就去當了一名劇本殺主持人。

這些新興行業的薪酬待遇並不如互聯網行業那般高，甚至不太穩定，發展前景也不像別的行業那麼明朗。但李天認為，按部就班上班的白領雖然工作和收入較為穩定，但是比較枯燥，他更願意做有趣的工作。「也可能是因為我沒有太大的物質慾望，能吃飽、有地兒住、可以洗澡就行。」李天說道。

00後出生並成長於經濟富足的時代，對金錢和物質的追求不那麼強烈，且求職時往往有家庭「兜底」，這也使得部分人在找工作時能夠尊重內心的選擇，從興趣愛好出發。

二、過於樂觀的年輕人，面試前先「背調」公司

在2021年秋招季，中國青年報面向全國各地大學生發起一項調查，結果顯示，00後對自己的薪資更為樂觀，超20%的學生認為畢業後月薪過萬，67.65%的學生認為自己畢業十年內會年入百萬（人民幣，下同）。

這組數據曾上過各大平台的熱搜榜，引發不少網友的調侃，認為「00後對職場是不是有什麼誤解」、「過於樂觀的年輕人」、「90後拿著月薪8000看笑了」等等。

其實，除了對職場生活有樂觀的心態外，目前的高生活成本和壓力，也讓畢業生對薪資有著更高的期待。

北京一家新媒體公司內容部負責人鄭意表示，他在招聘時發現，很多1998年、1999年出生的人投簡歷，沒有工作經驗，但薪資要求卻不低。「他們一開口都要10K以上。」

目前，陳婷婷每天的實習薪資是120元，按照每月22個工作日計算，月薪是2640元。這個薪資水平讓她一度感覺「活不下去了」。

「在北京要住宿、吃飯、通勤，亂七八糟加起來，工資應該要六七千元才行吧。」陳婷婷表示。

吳思思也覺得自己實際的工作內容與拿到的報酬水平不匹配。在北上廣，她這個崗位的實習薪資是每天150元，在成都只有100元。

「如果是純運營崗位，每天150元比較合理，但我們那個崗位還要做產品、市場等工作，我覺得起碼得每天200元。」吳思思說道。

雖然00後對收入持有較高預期，但實際的薪資水平並不樂觀。上述前程無憂相關負責人透露，從調研來看，本科生平均每月的預期薪酬為稅前8000至10000元，但最終只有40%至45%的人能達到這個水平。

除了樂觀的心理，00後還表現出一個明顯的特點——個體意識崛起。

今年將從某985高校畢業的00後董晨也表示，他在去某頭部互聯網大廠面試前，就主動聯繫已入職的師兄得知了公司及崗位的一些基本情況。

「我們多數同學在求職前，都會盡量聯繫一些已在企業工作的師兄師姐，看能否內推或提前瞭解崗位信息，我師兄介紹得比較詳細，包括崗位的大致要求、成長空間、公司福利、加班頻率等等。」董晨說。

「不同於前幾代人，00後在求職時，會通過多種渠道搜集信息反向調研企業，比如師哥師姐、同學、朋友的評價，企業官網等。」脈脈招聘業務市場負責人王俠君表示。

之前脈脈上有一個熱帖，主要內容是年輕人去一家公司面試，坐電梯時會觀察員工都在討論什麼話題；會看公司是否有睡眠艙，以及使用頻率是不是高，以此判斷這家公司的加班情況。

「我去面試時也會注意看一下公司環境，我個人比較喜歡開放式結構的辦公環境，辦公桌之間最好沒有擋板便於和同事交流，我很不喜歡傳統的格子間。我還面過一個互聯網大廠，裡頭設有睡眠艙，師兄說每天中午都有人用，但晚上人就少了，畢竟最近互聯網大廠的趨勢是不讓996了。」董晨說。

「00後在考察一家公司時，對外界信息的獲取和判斷能力是很強的，他們也更加相信自己的主觀判斷。」王俠君表示。她補充，過去一年裡，脈脈學生用戶的占比有所提升。這也說明，00後在擇業前就會選擇下載脈脈等App，提前做好信息搜集工作。

包括天眼查、企查查等平台也都曾宣傳，年輕人在求職前要先查查公司和老闆的情況，這一趨勢愈發明顯。而這也意味著，一部分00後在求職時會對相關企業做背調，這種反向調研公司的舉措也進一步體現出00後的個體意識較強。

此外，00後在求職過程中，還十分注重與公司的平等對話。

陳婷婷對現有的職場環境感到滿足。在進入職場之前，她對職場生活的想像大多來自小說，覺得大多數的職場環境充滿了勾心鬥角，但等她實習後才發現並非如此。「同事們會鼓勵我，不會的東西也會手把手教我。」

她的直屬領導每次在講完工作之後，總會加一句「你有什麼問題，或者有什麼建議都可以提出來」。

「我覺得自己被尊重了。」陳婷婷說道。

吳思思所在的公司也採用扁平化管理的方式。「除了業務上的事情，大家都很平等地在交流。而且公司企業文化也倡導坦誠，和上級或同事之間，有啥說啥，不用顧慮其他事情。」

三、反對加班拒絕996，失效的「畫餅學」

一些流行於企業間多年的「潛規則」也被他們逐漸打破。

比如，長期以來被詬病的「996」「畫餅學」「PUA」等，面對這些職場趨勢，80後、90後或許只能忍氣吞聲地接受，但00後卻截然不同。

陳婷婷所在的公司，加班情況比較常見，有時工作日晚上、週末都需要加班。有一次她早上起床，發現凌晨1點多還有同事在群裡討論PPT的事情，晚上11、12點還在開會更是司空見慣。

「為什麼那麼拚命呢？我不理解。」陳婷婷說道。實習期，她每天的工資是120元，薪資不高，她更傾向於「拿多少錢干多少事」。

「雖然我想學更多東西，但也不能接受凌晨還在工作。」她說道。

對於陳婷婷的加班觀點，她的同學韓黎表示無法接受。韓黎並不討厭加班，但也覺得一周加班不能太多，一兩次即可，「如果老闆只給我每天120元的工資，還讓我一周7天都在加班，那我覺得有點過分了！」

相比陳婷婷，韓黎的工作時間就比較正常，大部分時候都會準時上下班。

智聯招聘上述兩份報告也顯示，00後不如前輩「肯吃苦」，關注工作強度、加班時長的00後達到61.3%，占比低於95後（62.8%），高於85後（44.8%）、75後（41.5%）、65後（29.3%）。

除了態度鮮明地反對加班和拒絕996外，00後也拒絕公司「畫大餅」。

陳婷婷稱，自己一些同學出去面試時首先問的就是工資，非常直截了當。她的同學曾在面試時被公司「畫大餅」，「那個公司的HR承諾他入職工作以後，等公司發展到一定階段了，就給他升到什麼職位，漲多少工資等等，但我這個同學聽完後直接就拒絕了。」

「他感覺這些都是虛的，如果公司一開始就不能給員工提供很好的待遇，怎麼能相信以後就可以了呢？」陳婷婷說道，「可能我們比較務實吧，畢竟經濟基礎決定上層建築。」

如今，網路上已經出現不少調侃00後職場生活的段子。另類的簡歷、「炒掉」老闆、主動掌控面試現場、直懟面試官等。

「我的大學舍友，之前在成都一家公司工作，沒幹多久感覺老闆『太油膩』，幾乎沒什麼猶豫地就『炒掉』了老闆。」陳婷婷說。

不過，00後們也坦言，自己的這種個性也可能在進入職場兩三年後消失，或者逐漸被生活「磨平了稜角」。

「比如說內捲，即便我們不會主動捲，但領導佈置了那麼多工作，要求必須在規定時間內做完，那我們就不得不捲。」吳思思說道。

00後對未來的職場生涯也難免會有些焦慮情緒。

「我覺得每天工作內容都一樣，似乎日子一眼就能望到頭」。陳婷婷說，出於這個顧慮，她計劃今年再次考研，在學歷上有提升，或許也能換個新環境。

吳思思雖然是重點大學畢業，專業也不錯，但她未來考慮去一線城市發展。「大城市的生活成本高，如果每月賺的錢不多，應該挺難生存的。」吳思思說。如果考慮在一線城市定居，買房、落戶的問題也依然是他們逃不開的話題。

「其實很難躺平，也很難不捲。」吳思思坦言。

四、一個新課題，企業該如何吸引00後？

前程無憂上述報告提到，Z世代堪稱是「最難被吸引的一代」，但能否吸引足夠多的Z世代已經事關企業的生死存亡。

「因為對於很多企業來說，00後既是人才，也是它們未來的消費者。」前程無憂相關負責人說道。

因此，僱主們紛紛加大對員工福利的投入，最常見的舉措包括：針對畢業生的培訓計劃、加速晉陞計劃、漲薪、增加住房補貼或者購房補貼、加餐或者增加餐補等。

「還有很多企業會舉辦大學生賽事、企業開放日等，還有企業將校招辦成像下午茶會一樣的形式，讓年輕求職者體驗各種有趣好玩的東西。」上述前程無憂人士透露。

董晨說他聽同學說過有類似的校招會，但他自己沒遇到過，「感覺這種校招的氛圍會比較輕鬆，不僅讓求職者體驗了新鮮的方式，同時也體現出企業文化比較開放寬容吧，（00後對）這樣的企業會有加分。」

「事實上，00後是伴隨互聯網成長的一代，因此他們對開放靈活的數字化工作模式更為熟悉和認可，也更加注重工作的靈活度和自由性。」智聯招聘相關負責人表示，「提供辦公的數字化水平，也是企業吸引00後的一種重要方式。」

此外，想要吸引00後，企業端還需要從精神層面下功夫，比如創造開放平等的職場環境、給予與工作付出相匹配的回報等。

「企業端對於人的管理需要注重兩個方面，一是求職者與公司價值觀的匹配度，也就是對他們用價值感召產生認可度和吸引力；另一個是其職業素養，00後是比較務實的一群人，如何在職場中讓他們獲得不錯的收入和價值，以及如何將工作與生活做平衡，都是值得關注的。」王俠君說道。

由於00後個性化、自主性強等特點，意味著企業不能再用管理80後、90後的方式來管理00後。「無論是之前的『畫餅學』，還是PUA，00後對這些都是免疫的。」王俠君說，甚至00後為了「反PUA」都學到了不少「招兒」。

她認為，隨著00後進入職場，對求職者和企業來說，都是一項挑戰。

「對於求職者來講，他們要調整自己狀態進入到社會中，還要思考如何發揮自己的學習、應用能力，同時拓展自己的社交圈。」她表示。而企業面臨的挑戰則是，如何更大發揮求職者的自身價值，培養他們與組織的關係。

「這可能是雙方需要花費幾年時間去摸索的新課題。」 王俠君說道。（李小反、蛋總）

（本文由後浪研究所X創業最前線聯合出品，文中求職者均為化名）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號，授權中時新聞網刊登）