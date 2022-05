今年(2022年)是中華民族偉大神聖的抗日衛國戰爭勝利77周年暨美國「飛虎隊」援華抗日81周年。各具特色的慶祝活動比比皆是,分享陳納德將軍與張善子先生的「飛虎」情緣亦屬中美同盟聯合抗的佳話之一。

1940年4月初,時在美國紐約進行抗日籌款義展活動的愛國名畫家張善子先生獲知美國空軍退役軍官陳納德先生將組建「美國志願援華航空隊(AVG)」援華抗日,特別精繪兩隻長著雙翅的猛虎飛翔於紐約的上空,並在該《飛虎圖》上題款:「大中華民國虎癡張善子寫於紐約」,鈐印:「大風堂」「善子」,然後將該幅佳作《飛虎圖》贈與陳納德先生,藉以感謝他對中國人民抗日戰爭的鼎力支持。

陳納德先生非常喜愛此畫,常向親朋好友和部屬展示該《飛虎圖》,並且暱稱其於1941年8月1日在雲南昆明組建的「美國志願援華航空隊」(American Volunteer Group,AVG)為「飛虎隊」(Flying Tigers)。

這就是陳納德將軍的「飛虎隊」名稱之來龍去脈。

2014年5月15日,中國政府軍事代表團訪問華府時,曾經會見美國飛虎隊老兵及老兵後代,並且向其贈送《飛虎圖》(依據中國成都建川博物館珍藏的《飛虎圖》複製)。

1940年6月15日,國民政府蔣中正委員長和夫人宋美齡女士派遣密使宋子文先生前往美國,與白宮及美國國會商議聯合抗日之舉。

1941年8月1日,陳納德先生組建的中國空軍「美國志願援華航空隊」(AVG)在雲南昆明正式成立,參與對日作戰,蔣中正先生委任陳納德先生為該隊指揮官。

1942年7月,陳納德先生被招回現役,晉陞為準將。

「飛虎隊」的將士與中國軍民團結一致,狠狠地打擊日本侵略者,為世界和平作出了巨大犧牲和傑出貢獻,享譽全球,名垂青史。

我們永遠銘記美國政府和美國軍民對中國人民的純真友誼,巨大支持,無私幫助和偉大貢獻。

爾後,張善子先生特別精繪另外一幅同樣的《飛虎圖》,供抗日募捐巡迴展覽之用。1940年9月,張善子先生攜帶此《飛虎圖》和自己以及與其弟張大千先生兩人合作的佳作180餘件展覽作品返回中國,以備明年邀約其愛弟張大千先生一道,再在國內外抗日募捐巡迴展覽。令人遺憾的是,張善子先生為國宣積勞成疾,同年10月20日即病逝於陪都重慶歌樂山中央醫院(寬仁醫院)。

一代愛國畫家壯志未酬身先卒。嗚呼!

張善子先生一生倡導「尚武」和「勇猛精進精神,尊崇「虎威」和「虎節」而愛虎、豢虎、訓虎、畫虎,就連美國志願援華航空隊即「飛虎隊」前身的戰機上亦噴塗有其書寫的「(勇猛)精進」中文和精繪的「猛虎」圖案。陳納德將軍特請美國華特迪斯尼公司卡通設計師參考張善子先生繪製的《飛虎圖》而設計了著名的飛虎隊隊徽。

張善子先生站在「美國志願援華航空隊」(AVG)(「飛虎隊」前身)的戰機機翼上(其身後是僑社華裔譯員)1940年於美國(照片:作者晏良為提供)

著名的飛虎隊隊徽,其造型設計參考了張善子先生繪製的《飛虎圖》。(照片:作者晏良為提供)

1988年9月,著名企業家、抗戰史料收藏鑒賞家樊建川先生慧眼識珠,於成都翰雅拍賣會上購得張善子先生的這幅《飛虎圖》,並且珍藏於 其後構建的,位於中國四川省成都市大邑縣安仁鎮的《建川博物館》──中國第一座民間抗日戰爭紀念博物館,供社會公眾觀摩瞻仰。很多媒體都報道過樊建川先生和《建川博物館》及其珍藏的《飛虎圖》,例如,中國中央電視台,香港鳳凰衛視電視台,等等。

香港鳳凰衛視2015年5月24日全球播出的《我的中國心──一代虎癡張善子》講述了此《飛虎圖》的故事。

中國人民的忠誠朋友,「飛虎隊」隊長陳納德將軍的遺孀,世界著名社會活動家陳香梅女士2003年9月27日參觀位於中國四川省成都市大邑縣安仁鎮的建川博物館時,目睹《飛虎圖》,思緒萬千,即席揮毫,題詞 「中美合作八春秋,飛虎功業眾人賞,21世紀博物館,永留關愛在蜀山。」,並且高歌一首抗戰時期的歌曲,古代愛國名將岳飛的〈滿江紅」, 感人肺腑,永遠難忘。

真是「全世界只有一個陳香梅!」

陳香梅女士在《飛虎圖》上的題詞(照片:作者晏良為提供)

張善子先生與其1938年元旦創作的巨畫《勇猛精進 一致怒吼》,1940年紐約世博會展出過該畫。(照片:作者晏良為提供)

1940年4月,張善子先生精繪《耶穌萬王之王》贈送 美國紐約世界博覽會。

1940年5月初,委內瑞拉和古巴因故撤銷其在紐約1940年世界博覽會國際館區展出。中國政府最初亦因抗日戰爭而沒有確定參加美國紐約 1940年世界博覽會(New York World's Fair 1940或者New York Expo 1940)。

中國人民的一位朋友,即美國醫藥助華會(The AmericanBureau for Medical Aid to China,ABMAC),及時贊助中國政府參加此次世界博覽會展出,並且特別以藝術展覽會為重點。

美國醫藥助華會同時建議張善子先生推遲回國的安排,留在美國參加1940年紐約世博會,進行抗日義展募捐。

1940年5月初,張善子先生毅然同意取消他的返國日程,由美國醫藥助華會(The American Bureau for Medical Aid to China,ABMAC)贊助,並在1940年紐約世博會上展出他自己以及與其弟張大千先生兩人合作的佳作180餘件,爭取到更多的國際人士支持,籌募到更多的錢物,有力地支持了中華民族偉大神聖的抗日衛國戰爭。美國著名的《紐約時報》1940年5月4日專文報導過此事(The New York Times,May 4,1940)。

《紐約時報》1940年5月4日報導,中國「畫虎大師」張善子先生同意取消其預定的返國日程,由美國醫藥助華會(The American Bureau for Medical Aid to China,ABMAC)贊助,在1940年紐約 世界博覽會展出他自己,以及與其弟張大千先生兩人合作的佳作180多幅,爭取更多的國際友邦支持和援助,努力籌募更多的善款財物,鼎力支援偉大祖國神聖的衛國抗日戰爭。

1940年紐約世博會場景之一(照片:作者晏良為提供)

這張1940年紐約世博會照片右上部為張善子先生義展的巨幅虎圖《勇猛精進 一致怒吼》,其下方有美國醫藥助華會的標語 「Humanity Above All」(人權至上)。著名的美國《紐約時報》1940年6月21日報導,張善子先生將於明日在紐約世博會上現場演示如何用中國毛筆揮毫作畫。

這也證明了時任國民政府《賑濟委員會》委員的張善子先生1940年6月確實也代表中國參加了該屆「紐約世博會」,向世界展示了中國政府和人民堅決抗日的決心,從而公開澄清了社會公眾一直認為當時的中國政府沒有參加「1940年紐約世博會」的長期誤會。

美國的各大報刊盛讚張善子先生深摯的愛國熱情,崇高的民族氣節,和精湛的繪畫技藝,尊稱其為最偉大的「繪虎大師」(Master Tiger)。

張善子先生用自己的忠義言行,竭盡全力支持抗戰,為國家民族贏得了 最高尊嚴和廣泛友誼。

陳納德將軍與張善子先生的「飛虎」情緣亦將世代相傳。

張善子Chang Shan Tse (照片:作者晏良為提供)

張善子(1882年7月12日-940年10月20日),生於四川內江,張家排行老二;原名正蘭,單名澤,字善孖或善子,號虎癡,別署虎公或虎知。 大風堂堂主之一。

對張善子先生的評價──

葉恭綽語:今之蘇轍。

陳散原語:畫筆冠時。

於右任語:名垂宇宙。

何應欽語:近代畫壇的一代宗師。

鄧小平語:偉大的、愛國主義的著名畫家。

廖承志語:民族英雄和朋友。

楊靜仁語:善子先生的虎魂精神就是我們的民族精神。

法國前總統勒勃倫語:近代東方藝術之傑出代表。

1939年11月15日,國民政府指令頒發褒章及獎證給張善子先生。 1940年11月2日,國民政府指令頒發褒揚令給張善子先生,為享有此兩項殊榮之唯一畫家。

張善子先生是同時寵獲國民政府指令頒發褒章及獎證和褒揚令兩項殊榮的唯一畫家。(照片:作者晏良為提供)

抗日戰爭爆發以後,開以國畫藝術救國之先河,張善子先生成為中國抗戰美術的領軍人物。

抗日戰爭最艱苦的時期,張善子先生為國宣勞,在國內以繪文文山正氣歌來激勵民心士氣,在後方作流動展覽,表示《馬馱千鈞,蟻負一粒》,全民奮鬥,抗戰必勝; 在海外以繪猛虎氣吞山河,遠赴歐美爭取外援,振臂高呼「怒吼吧,中國!」,讓全世界瞭解中華民族抗日衛國的偉大精神,極大震撼了歐美人心,使全世界都知道 「中國怒吼了!」

(作者現居美國紐約)