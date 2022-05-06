據媒體報導阿里巴巴、騰訊、抖音母公司字節跳動、美團等創新科技業者皆已受邀，參與科技界協助挽救大陸日益陷入困境的經濟；黨國政府強調不再亂打科技業者，例如突然要求整改或隨意罰款。這顯示因政府採取強烈嚴厲監管政策，導致互聯網科技業者出現嚴重裁員潮，已引發經濟下滑衝擊社會穩定，不利於二十大召開前穩定環境營造。復因新冠疫情導致製造業、服務業下滑，連帶造成總體性經濟危機。這對即將召開二十大埋下隱憂，恐危及習近平第三任期開展。

面對疫情肆虐及經濟下滑雙重危機，激起山雨欲來風滿樓來勢洶洶的民怨大潮，這考驗大陸國家治理體系現代化及有效治理能力。尤其近月來應對新冠疫情，採取激烈「動態清零」封城緊縮手段，引發城市居民強烈不滿，甚至官員宣稱堅持全國動態清零，否認會拖垮經濟。而去年底互聯網科技業者出現大波裁員潮，造成龐大失業大軍，本來尚可藉由製造業吸納互聯網科技業從業人員，然受疫情影響，製造業和服務業PMI在4月份大幅惡化，降至疫情初期以來最低水平。這顯示「動態清零」疫情防控政策，已對大陸經濟、社會及外資產生嚴重且持續的不利影響，衝擊政治穩定並波及權力繼承順利移轉。

事實上，大陸互聯網歷經發展黃金歲月期，現已進入瓶頸期，從2020年起嚴控及監管網路各領域發展，裁員潮已從小企業蔓延到行業巨頭。報導指出影片業者愛奇藝裁員20至40%、騰訊裁員70%、快手裁減30%、阿里巴巴裁員萬餘人，可謂史上規模最大裁員。此或可謂互聯網業界無序化擴張結束，互聯網行業已「從狂熱走向理性的過程」；其「紅利」漸消失，主要巨頭如阿里巴巴、騰訊等雖持續檯面風光，然其營收和利潤增速均放緩。

尤其黨國強化對互聯網監管，在「反壟斷」旗幟下，阿里巴巴、美團率先被重罰，預期未來監管恐會更加嚴格，致「寒蟬效應」蔓延。為因應互聯網裁員訊息頻傳，勞動力面臨失業困境，製造業生產又因疫情下滑，國務院副總理胡春華在穩就業座談會指出，要將就業當作重中之重的議題，千方百計穩定與擴大就業。《南華早報》則報導習近平在政治局會議中，宣稱將推動互聯網平台經濟健康發展，規範對科技行業的管制及制定具體措施支持。

根據大陸網信辦統計指出2021年7月到2022年3月中旬，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、美團、拼多多、快手、百度、京東、網易、微博、嗶哩嗶哩、螞蟻集團等12家企業 ，其總離職人數21.68萬人，總招聘人數29.59萬人，淨增用工7.91萬人，其中11家企業招聘人數多於離職人數。並宣稱目前員工數量與業務發展狀況穩定，藉此以穩定互聯網產業。黨國要求科技大咖協助挽救陷入困境的經濟，強調不會再無規範打擊科技業者，顯示大陸政府必須在二十大前營造和諧穩定經濟社會環境，避免衝擊政治穩定。

隨著中國新冠疫情持續，國務院新聞辦公室澄清「動態清零」爭議以及對經濟發展的負面影響，宣稱疫情及病毒為拖累經濟的罪魁禍首，而非「動態清零」防疫措施。堅持「動態清零」最終目標，為最大限度的保護民眾身體健康和生命安全。習近平視此為最大限度的保護社會經濟發展和正常的生產生活，彼此相互協同而非對立，既要精準抗疫；也要平衡經濟發展正常的生產生活。

黨國視「動態清零」為防控疫情制勝「法寶」及應守住「底線」，這場運動式治理的「總體戰」，須增強「大局意識」及堅持「全國一盤棋」，若個別地方「動態清零」不堅決果斷、搞變通，將導致當地疫情迅速擴散甚至外溢，出現跨區域的傳播，造成人民生命財產的重大損失，嚴重影響經濟社會的發展。從黨國施政優先來說，實施「動態清零」的疫情防控措施，固然降低經濟生產效率及帶來社會生活些許不便；但在維護民眾生命健康前提下，「兩害相權取其輕」，應是可忍受範圍及風險，這為習近平跨越第三任期「保駕護航」。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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