據說兼任民進黨黨主席的蔡英文總統，在該黨的中常會上，對於近期民眾一大早排隊還買不到快篩試劑造成民怨四起，因而「震怒」。

然而蔡總統的「震怒」，就像是對著一潭死水中丟下一顆石子，激起小小的漣漪，沒過多久就水波不興。等到政府官員再次出包，民眾死亡人數再增加一倍，她就會行禮如儀地再「震怒」一次。如此反反覆覆直到她安全下莊為止，不會有任何她鍾愛的政府官下台，尤其是負責控制疫情的蘇院長以及陳指揮官。

人民感到最無奈的是，買不到疫苗、測試劑，PCR採檢都得排隊等上好幾個小時，而似乎只有綠營政治人物及親綠名嘴，可以優先得到採檢，連隊伍都不用排。院長、指揮官，用人唯親，跳過法定流程，直接把數億元生意包給自己人來做，而且還是個資格不符的自己人。人民並無法用選票來罷免這些無能的官員，因為817萬選票全都給了蔡總統！

如果她只是「震怒」，卻不採取行動來「震嚇」這些做錯事的官員，人民只能幹在心裡卻無計可施。大概只能再繼續忍耐到年底及兩年後，用選票來「教訓」蔡總統及她的民進黨吧。

這些無法控制疫情、提供足夠快篩劑的無能官員，不但從未為自己的無能感到愧疚，還能傲慢地面對立法委員的質詢，甚至輕蔑地反諷質詢的立委。最近連自己綠營立委看不下去，質疑指揮中心為何讓測試劑既貴且又供應不足，都還會被指揮中心威脅提告，遑論一般無權無勢的民眾，豈敢在社群媒體上亂發牢騷？

請問兼黨主席的蔡總統，能否大刀闊斧辦幾個不稱職的官員給人民看看，證明妳的「震怒」不只是表演而已？

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