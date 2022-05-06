中重症增79例創新高。圖為民眾排隊採檢的畫面。（本報系資料照）

新北市一名80歲婦人因腹痛到診所就醫，診所研判是盲腸炎，開立轉診單請她到大醫院就診，只是一連跑了3家，都因急診室擠滿快篩陽性民眾無法收治只好返家，隔日即倒地不起。

北市一名心肺功能停止的病患被送抵醫院，因醫護全投入在大量確診輕症病患上，導致無人急救而死亡；另一名一歲幼童等了一小時才輪到看診，但已轉為重症。

一對情侶只是腹痛，無呼吸道症狀，卻跑進急診室看診，更透露其女友篩檢陽性的事，隱匿理由竟是「怕說了會影響檢查」。

以上這些各大醫院幾乎都在上演，不知陳時中看到沒有？大街上排滿購買篩劑的長龍、醫院急診室擠滿等待PCR的民眾，老百姓曬死、醫護人員累死，｢超前部署｣的台灣防疫讓全世界都看到了。

當初就因意識形態不肯蓋｢方艙｣，導致現在醫院急診系統大亂，有急症的進不去、沒確診的卻因群聚而感染，搞得天下大亂，520快到了，這就是蔡政府交出來的成績單？

既然政府叫民眾｢自我防疫｣，醫療專家特提出呼籲，盡量少去急診室，真正緊急狀況的病人會因你要做檢查、你要PCR，結果他們就錯過了CPR！不過說到底，這又是誰造成的呢？

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