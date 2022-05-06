台灣新冠肺炎本土確診至5月5日已連續3天單日突破兩萬例，由於快篩試劑不足，PCR量能也跟不上，確診黑數更無從估計。但見疫情猶如洪水潰堤，民眾怨聲載道，而主事者依舊幹話連篇，防疫毫無章法，突顯這個「類國家」不勘聞問的「類防疫」。

蔡政府明知疫情來勢洶洶，卻為何不儘早備妥快篩試劑令人費解，坐實台灣自2020年1月開始抗疫以來，所謂「超前部署」彷彿笑話一樁。就前幾天，一群快篩陽性者擠進醫院急診室要做PCR，幾乎把急診室塞暴，這一兩天才緊急開設「得來速」篩檢站，豈是已抗疫兩年多的國家應該存在的亂象？

從去年鬧得沸沸揚揚的管制口罩、綁定高端，到現在不斷被爆料疑雲重重的快篩劑採購，民眾可說怒火中燒。

前衛生署長楊志良表示，日前他向衛福部申請捐1千萬劑快篩試劑受阻，已做好放棄訂金的心理準備。不過他打算將「政府以疫謀財、霸凌全民」作為訴求，要求快篩試劑開放完全商品化；也就是他先前質疑政府花人民納稅錢100億元採購1億劑快篩試劑，然後以實名制1劑100元折騰民眾排隊去買，搞那麼多錢做什麼用？

日前傳出蔡英文在民進黨中常會針對快篩試劑大缺貨震怒，要求大量進口開放商業通路，不要再堅持實名制。看來民進黨已意識到這波疫情海嘯非同小可，可能危及政權，但接下去要如何阻止疫情擴大？國人正睜大眼等著看。

其實該生氣的是台灣民眾。幾乎所有抗疫成功的地區，無不仰賴密集大量篩檢，揪出確診者進行隔離、治療，有了普篩作為基礎，確診案例才能從高峰逐漸下降，讓社會回歸穩定。

然而，台灣官方一再堅持不設方艙醫院，還不斷灌輸民眾，只要疫苗注射完整，就算染疫也多是無症或輕症，致使許多人對疫情失去警覺心。疫情燒成這樣，政府也沒有採取限制餐廳內用、降載，或類似部份國家進出公共場所必須提供疫苗證明等措施，照吃照喝照玩；而目前能接受篩檢的人相當有限，且全台單日PCR能量只有19萬，只好任由病毒在社區流竄，危機處處。

日前外交部次長俞大㵢在立院報告指出，「中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑。」引來國民黨立委曾銘宗不滿，質問「莫名其妙，到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣？把我們當肖仔？」的確，有了這個非驢非馬的「類國家」和擁有1.5個「類博士」的「類總統」，才會造就這場四不像的「類防疫」。

官員依然風輕雲淡、病毒自冉四處流竄，民眾只能各自保重。

（作者為退休公務員）

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